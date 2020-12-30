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    Главная / Торги / Закупка поршневого компрессора

    Закупка поршневого компрессора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830989Дата и время окончания срока приема заявок Закупка поршневого компрессора Бежецкого К-3-7 (или аналога)Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009830989

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка поршневого компрессора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 12:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_компрессор.doc

    Проект_Договора_на_компрессор.rtf

    Извещение_2020.docx

    Документация_2020.doc

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
    Все закупки и тендеры АО НИИЭМ

    Юридический адрес

    143502, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, УЛ ПАНФИЛОВА, 11,

    Почтовый адрес

    143502, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 994-53-48

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@niiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеева Виктория Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка поршневого компрессора Бежецкого К-3-7 (или аналога)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830989Дата и время окончания срока приема заявок Закупка поршневого компрессора Бежецкого К-3-7 (или аналога)Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 11:0030.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009830989Дата и время вскрытия заявок Закупка поршневого компрессора Бежецкого К-3-7 (или аналога)Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 11:0031.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830989Подведение итогов не позднее Закупка поршневого компрессора Бежецкого К-3-7 (или аналога)Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка поршневого компрессора Бежецкого К-3-7 (или аналога)

    Начальная цена

    248 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления авансового платежа.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО НИИЭМ

    Адрес местонахождения

    143502, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, УЛ ПАНФИЛОВА, 11,

    143502, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 11

    Классификатор ОКПД2

    28.13.26.000

    Компрессоры поршневые объемные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823657/name/5fec66a01a05c1.91859667

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 1.00000

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