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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009830989
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка поршневого компрессора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 12:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143502, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, УЛ ПАНФИЛОВА, 11,
Почтовый адрес
143502, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 11
Контактный телефон
+7 495 994-53-48
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@niiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гордеева Виктория Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка поршневого компрессора Бежецкого К-3-7 (или аналога)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830989Дата и время окончания срока приема заявок Закупка поршневого компрессора Бежецкого К-3-7 (или аналога)Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 11:0030.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009830989Дата и время вскрытия заявок Закупка поршневого компрессора Бежецкого К-3-7 (или аналога)Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка поршневого компрессора Бежецкого К-3-7 (или аналога)
Начальная цена
248 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИЭМ
Все закупки и тендеры АО НИИЭМ
Адрес местонахождения
143502, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, УЛ ПАНФИЛОВА, 11,
143502, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 11
28.13.26.000
28.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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