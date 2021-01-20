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    Главная / Торги / Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО «Ростгаз» в 2021 году

    Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО «Ростгаз» в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830786Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО "Ростгаз"НовочеркасскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009830786

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО «Ростгаз» в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 11:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложения1_4_к__итоговому_протоколу.docx

    32009830786_second_parts_protocol__1_.rtf

    Извещение.docx

    Форма_3_Коммерческое_предложение.xlsx

    Форма__Штатная_расстановка__образец_заполнения___Подготовлен.rtf

    Приложение___2_ТЗ_ЭПБ_ТУ.docx

    Приложение___1_проект_договора_ЭПБ_ТУ.doc

    Документация_ЭПБ_ТУ_2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Юридический адрес

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    Почтовый адрес

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Контактный телефон

    +7 8635 26-60-76

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@rostgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Новочеркасск

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО "Ростгаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 10:00 GMT +320.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830786Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО "Ростгаз"Новочеркасск

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 10:0020.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009830786Дата и время вскрытия заявок Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО "Ростгаз"Новочеркасск

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 14:0028.01.2021 14:0028.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830786Подведение итогов не позднее Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО "Ростгаз"Новочеркасск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 14:0028.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830786Подведение итогов не позднее Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО "Ростгаз"Новочеркасск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО "Ростгаз"

    Начальная цена

    210 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Адрес местонахождения

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Классификатор ОКПД2

    72.1

    Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Классификатор ОКВЭД2

    72.19

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837096/name/6012791a160625.32713463

    28.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837094/name/601278da0c0c27.34644456

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие"

    Кол-во: 3.00000

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