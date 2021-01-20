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Номер извещения
32009830786
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО «Ростгаз» в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 11:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
Почтовый адрес
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Контактный телефон
+7 8635 26-60-76
Факс
--
Адрес электронной почты
info@rostgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Новочеркасск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО "Ростгаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 10:00 GMT +320.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830786Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО "Ростгаз"Новочеркасск
Дата и время вскрытия заявок
20.01.2021 10:0020.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009830786Дата и время вскрытия заявок Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО "Ростгаз"Новочеркасск
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 14:0028.01.2021 14:0028.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830786Подведение итогов не позднее Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО "Ростгаз"Новочеркасск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ООО "Ростгаз"
Начальная цена
210 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
72.1
72.19
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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