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    Главная / Торги / Закупка высокоточной системы позиционирования объектов для быстрого оптического считывания для ЦХАБД НОЦ ЦЭ МГУ имени М.В. Ломоносова (1 шт.) (223.АЭФ.1381; Id28903)

    Закупка высокоточной системы позиционирования объектов для быстрого оптического считывания для ЦХАБД НОЦ ЦЭ МГУ имени М.В. Ломоносова (1 шт.) (223.АЭФ.1381; Id28903)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 09:0014.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830653Дата и время окончания срока приема заявок Закупка высокоточной системы позиционирования объектов для быстрого оптического считывания для ЦХАБД НОЦ ЦЭ МГУ имени М.В. Ломоносова (1 шт.)(Id28903)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009830653

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    28903

    Наименование закупки

    Закупка высокоточной системы позиционирования объектов для быстрого оптического считывания для ЦХАБД НОЦ ЦЭ МГУ имени М.В. Ломоносова (1 шт.) (223.АЭФ.1381; Id28903)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    22.12.2020 11:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_6_2ч_223_АЭФ_1381_ИД_28903ГПБ.docx

    Протокол_6_2ч_223_АЭФ_1381_ИД_28903ГПБ.docx

    961881__223_АЭФ_Документация_часть_2.rtf

    961884_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    ТЗ_960914_34189_ТЗ_позицир_V2_10.12.docx

    961882_223_АЭФ_Документация_часть_1.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка высокоточной системы позиционирования объектов для быстрого оптического считывания для ЦХАБД НОЦ ЦЭ МГУ имени М.В. Ломоносова (1 шт.)(Id28903)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830653Подведение итогов не позднее Закупка высокоточной системы позиционирования объектов для быстрого оптического считывания для ЦХАБД НОЦ ЦЭ МГУ имени М.В. Ломоносова (1 шт.)(Id28903)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка высокоточной системы позиционирования объектов для быстрого оптического считывания для ЦХАБД НОЦ ЦЭ МГУ имени М.В. Ломоносова (1 шт.)(Id28903)

    Начальная цена

    12 300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    246 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    246 000,00

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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 35. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Квалифицированный отбор участников осуществляется с момента получения вторых частей участников и до момента окончания рассмотрения вторых частей заявок.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99.9

    Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838720/name/6014763309e011.51370658

    29.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838756/name/6015a55e950dc8.19143581

    30.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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