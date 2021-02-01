Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Надземные пешеходные переходы на ПК 6+05, ПК14+80. Этап II. Надземные пешеходные переходы на ПК 20+85, ПК 3+48, ПК 31+00, 35+20 (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009830880 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Надземные пешеходные переходы на ПК 6+05, ПК14+80. Этап II. Надземные пешеходные переходы на ПК 20+85, ПК 3+48, ПК 31+00, 35+20 (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП Юридический адрес 127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6 Почтовый адрес 127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6 Контактный телефон +7 495 727-11-95 доб. 5910 Факс {} Адрес электронной почты avtodorzakupky@russianhighways.ru Ф.И.О. контактного лица Беззубик Алексей Владимирович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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