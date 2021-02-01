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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Надземные пешеходные переходы на ПК 6+05, ПК14+80. Этап II. Надземные пешеходные переходы на ПК 20+85, ПК 3+48, ПК 31+00, 35+20 (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Надземные пешеходные переходы на ПК 6+05, ПК14+80. Этап II. Надземные пешеходные переходы на ПК 20+85, ПК 3+48, ПК 31+00, 35+20 (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2021 11:0001.02.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830880Дата и время окончания срока приема заявок Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край". Этап I. Надземные пешеходные переходы на ПК 6+05, ПК14+80. Этап II. Надземные пешеходные переходы на ПК 20+85, ПК 3+48, ПК 31+00, 35+20МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009830880

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Надземные пешеходные переходы на ПК 6+05, ПК14+80. Этап II. Надземные пешеходные переходы на ПК 20+85, ПК 3+48, ПК 31+00, 35+20 (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 12:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ_32009830880_03.pdf

    Изменения__1.pdf

    Документация_о_Конкурсе.pdf

    Извещение.pdf

    Глава__2_Технической_части_Приложения__1_к_КД.XLS

    Приложение__18_к_КД_начальная_цена_единицы_работ.XLS

    Приложение__17_к_КД__проектная_документация_.part3.rar

    Приложение__17_к_КД__проектная_документация_.part1.rar

    Приложение__17_к_КД__проектная_документация_.part2.rar

    Приложение__17_к_КД__проектная_документация_.part4.rar

    Приложение__17_к_КД__проектная_документация_.part5.rar

    Приложение__17_к_КД__проектная_документация_.part6.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5910

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupky@russianhighways.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беззубик Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край". Этап I. Надземные пешеходные переходы на ПК 6+05, ПК14+80. Этап II. Надземные пешеходные переходы на ПК 20+85, ПК 3+48, ПК 31+00, 35+20

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.03.202103.03.2021 23:5903.03.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830880Подведение итогов не позднее Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край". Этап I. Надземные пешеходные переходы на ПК 6+05, ПК14+80. Этап II. Надземные пешеходные переходы на ПК 20+85, ПК 3+48, ПК 31+00, 35+20Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край". Этап I. Надземные пешеходные переходы на ПК 6+05, ПК14+80. Этап II. Надземные пешеходные переходы на ПК 20+85, ПК 3+48, ПК 31+00, 35+20

    Начальная цена

    299 146 580,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 982 931,60 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением и Документацией о Конкурсе

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением и Документацией о КонкурсеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением и Документацией о Конкурсе
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
    Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9

    Классификатор ОКПД2

    42.13.20

    Работы строительные по строительству мостов и тоннелей

    Классификатор ОКВЭД2

    42.13

    Строительство мостов и тоннелей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/864011/name/6041f734d8fb89.03685603

    05.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство мостов и тоннелей"

    Кол-во: 1.00000

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