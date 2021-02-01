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Номер извещения
32009830880
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Надземные пешеходные переходы на ПК 6+05, ПК14+80. Этап II. Надземные пешеходные переходы на ПК 20+85, ПК 3+48, ПК 31+00, 35+20 (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
22.12.2020 12:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5910
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беззубик Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край". Этап I. Надземные пешеходные переходы на ПК 6+05, ПК14+80. Этап II. Надземные пешеходные переходы на ПК 20+85, ПК 3+48, ПК 31+00, 35+20
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.03.202103.03.2021 23:5903.03.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830880Подведение итогов не позднее Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край". Этап I. Надземные пешеходные переходы на ПК 6+05, ПК14+80. Этап II. Надземные пешеходные переходы на ПК 20+85, ПК 3+48, ПК 31+00, 35+20Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край". Этап I. Надземные пешеходные переходы на ПК 6+05, ПК14+80. Этап II. Надземные пешеходные переходы на ПК 20+85, ПК 3+48, ПК 31+00, 35+20
Начальная цена
299 146 580,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 982 931,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Извещением и Документацией о Конкурсе
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Извещением и Документацией о КонкурсеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9
42.13.20
42.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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