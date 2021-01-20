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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме с пошаговым снижением начальной цены торгов на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (47 лотов). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 22 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621. Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д.96
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д.96
Номер извещения
ГП048814
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 22 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621, год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д.96
Начальная цена
36200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
22-12-2020 11:29 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Уханов Александр Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
G.Donskaya@promgaz.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-17-90
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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