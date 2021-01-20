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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме с пошаговым снижением начальной цены торгов на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (47 лотов). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 22 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621. Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д.96

    Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме с пошаговым снижением начальной цены торгов на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (47 лотов). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 22 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621. Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д.96

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048814Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 22 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621, год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д.96МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме с пошаговым снижением начальной цены торгов на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (47 лотов). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 22 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621. Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д.96

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д.96

    Номер извещения

    ГП048814

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 22 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621, год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д.96

    Начальная цена

    36200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    22-12-2020 11:29 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_итог_АП_25_47_лотов__торги_22012021.rtf

    Извещение_АП_25__47_лотов__торги_22.01.2021.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Уханов Александр Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    G.Donskaya@promgaz.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-17-90

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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