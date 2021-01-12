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    Главная / Торги / Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Забайкальском крае

    Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Забайкальском крае

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831971Дата и время окончания срока приема заявок Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Забайкальском краеАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009831971

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    102/2020-РЭФ

    Наименование закупки

    Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Забайкальском крае

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    22.12.2020 14:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Часть_2_Техническое_задание.docx

    Часть_3_Договор.docx

    Редукционная_документация__102__2020_РЭФ__1_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +84 956095200 доб. 557

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    t.gudova@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гудова Татьяна Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Забайкальском крае

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831971Подведение итогов не позднее Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Забайкальском краеАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Забайкальском крае

    Начальная цена

    30 064 290,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Частью 2. «Технического задание» Редукционной документации Кол-во: 261 000 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью 2. «Технического задание» Редукционной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью 2. «Технического задание» Редукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    12.00.11

    Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака

    Классификатор ОКВЭД2

    12.00

    Производство табачных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство табачных изделий"

    Кол-во: 261000.00000

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