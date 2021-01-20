Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме с пошаговым снижением начальной цены торгов на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (47 лотов). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 19 – Шестигранник г/к 22мм. Ст35( 0,012тн.), Шестигранник г/к о/т 19мм Ст20 ( 0,011 тн.), Шестигранник г/к о/т ГОСТ 2879-88 Ст20 36 ( 0,024 тн.), Шестигранник Г/к., 27, Ст.45 (ГОСТ 2879-88)- (0,005 тн.), Шестигранник Ст35 14мм (0,019 тн.), Шестигранник Ст35 17мм (0,022 тн.), Шестигранник Ст35 32мм ( 0,027 тн.), Шестигранник Ст35 41мм ( 0,035 тн.), Шестигранник Ст35 55мм ( 0,063 тн.)., Шестигранник Ст35 55мм ( 0,063 тн.). Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д.96

Лот 1