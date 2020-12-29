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    Главная / Торги / Обработка туалетных отсеков воздушных судов, слив остатков воды из системы в зимнее время

    Обработка туалетных отсеков воздушных судов, слив остатков воды из системы в зимнее время

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 04:0029.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830490Дата и время окончания срока приема заявок Обработка туалетных отсеков воздушных судов, слив остатков воды из системы в зимнее времяЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009830490

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обработка туалетных отсеков воздушных судов, слив остатков воды из системы в зимнее время

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 11:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_ОЗП_слив_нечистот_финиш2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Юридический адрес

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    Почтовый адрес

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Контактный телефон

    +7 4112 49-12-27

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Bubyakin.Danil@yakutia.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Бубякин Данил Данилович

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обработка туалетных отсеков воздушных судов, слив остатков воды из системы в зимнее время

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 05:0011.01.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830490Подведение итогов не позднее Обработка туалетных отсеков воздушных судов, слив остатков воды из системы в зимнее времяЯкутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обработка туалетных отсеков воздушных судов, слив остатков воды из системы в зимнее время

    Начальная цена

    4 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    52.23.19

    Услуги вспомогательные прочие, связанные с воздушным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    52.23

    Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом"

    Кол-во: 1.00000

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