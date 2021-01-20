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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по осуществлению технической поддержки и сопровождению Автоматизированной системы управления нефтепромысловой химии (АСУ НПХ)

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по осуществлению технической поддержки и сопровождению Автоматизированной системы управления нефтепромысловой химии (АСУ НПХ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048804Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по осуществлению технической поддержки и сопровождению Автоматизированной системы управления нефтепромысловой химииСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048804

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0053608-362-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по осуществлению технической поддержки и сопровождению Автоматизированной системы управления нефтепромысловой химии (АСУ НПХ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 11:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦР

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,

    Контактный телефон

    +7 495 514-03-68

    Адрес электронной почты

    mto-ds@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Парфенов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по осуществлению технической поддержки и сопровождению Автоматизированной системы управления нефтепромысловой химии

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 18:00 GMT +320.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048804Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по осуществлению технической поддержки и сопровождению Автоматизированной системы управления нефтепромысловой химииСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по осуществлению технической поддержки и сопровождению Автоматизированной системы управления нефтепромысловой химии

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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