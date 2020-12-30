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    Главная / Торги / Техническое обслуживание и ремонт 4-х пассажирских и 2-х грузовых лифтов сооружения 92А-50 комплекса «Байконур» в 2021 году

    Техническое обслуживание и ремонт 4-х пассажирских и 2-х грузовых лифтов сооружения 92А-50 комплекса «Байконур» в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830423Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт 4-х пассажирских и 2-х грузовых лифтов сооружения 92А-50 комплекса "Байконур" в 2021 годуМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009830423

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и ремонт 4-х пассажирских и 2-х грузовых лифтов сооружения 92А-50 комплекса «Байконур» в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 11:12

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Аукцион_для_МСП_обслуживание_и_ремонт_лифтов_6_шт.docx

    Протокол_16_2_ОА_мсп__РКЗ_ТО_лифтов_итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 223-14-42

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание и ремонт 4-х пассажирских и 2-х грузовых лифтов сооружения 92А-50 комплекса "Байконур" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830423Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт 4-х пассажирских и 2-х грузовых лифтов сооружения 92А-50 комплекса "Байконур" в 2021 годуМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт 4-х пассажирских и 2-х грузовых лифтов сооружения 92А-50 комплекса "Байконур" в 2021 году

    Начальная цена

    4 818 971,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831207/name/600804c3196dd6.27597188

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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