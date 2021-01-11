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    Главная / Торги / Система выявления и контроля уязвимостей информационной инфраструктуры

    Система выявления и контроля уязвимостей информационной инфраструктуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830418Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение системы выявления и контроля уязвимостей информационной инфраструктуры Общества. 443009, г. Самара, ул. Земеца, 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009830418

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Система выявления и контроля уязвимостей информационной инфраструктуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 11:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.zip

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-97-39

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филина Елизавета Александровна

    Место рассмотрения предложений

    443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение системы выявления и контроля уязвимостей информационной инфраструктуры Общества.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 15:3026.01.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830418Подведение итогов не позднее Приобретение системы выявления и контроля уязвимостей информационной инфраструктуры Общества. 443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение системы выявления и контроля уязвимостей информационной инфраструктуры Общества.

    Начальная цена

    5 980 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    119 600,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.140

    Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20.4

    Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832103/name/600936de06c7d7.29008962

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 012 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
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