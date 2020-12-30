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    Главная / Торги / Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс

    Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:3030.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048798Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048798

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_Итоговое_заключение__1_.docx

    Протокол___014_Протокол_подведения_итогов.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:30 GMT +330.12.2020 10:3030.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048798Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 10:3030.12.2020 10:3030.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048798Дата и время вскрытия заявок Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048798Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс

    Начальная цена

    746 655,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Самара, ул. Спортивная, 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 120 (ста двадцати) календарных дней и не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания акта об оказании информационных услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    S

    УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    22.12.2020

    Проект договора

    22.12.2020

    Техническое задание

    22.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834063/name/600e6a03acadf8.62959504

    25.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834062/name/600e69fdef46b2.71145240

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс "

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    16.02.2021 17:00(GMT+03:00)
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