www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048801
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Пульсоксимета
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Дата публикации
22.12.2020 10:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115193, Г МОСКВА, УЛ 5-Я КОЖУХОВСКАЯ, ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ VII, КОМН.2, ОФИС 21
Почтовый адрес
115193, Г МОСКВА, УЛ КОЖУХОВСКАЯ 5-Я, ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ VII, КОМН.2, ОФИС 21
Контактный телефон
+7 812 385-64-27
Факс
Адрес электронной почты
tender@rtp-polimer.ru
Ф.И.О. контактного лица
Песковацкова Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Пульсоксимета
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Пульсоксимета
Начальная цена
8 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РТП ПОЛИМЕР
Все закупки и тендеры РТП ПОЛИМЕР
Адрес местонахождения
115193, Г МОСКВА, УЛ 5-Я КОЖУХОВСКАЯ, ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ VII, КОМН.2, ОФИС 21
115193, Г МОСКВА, УЛ КОЖУХОВСКАЯ 5-Я, ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ VII, КОМН.2, ОФИС 21
26.60.12.129
32.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.