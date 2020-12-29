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    Главная / Торги / Закупка Пульсоксимета

    Закупка Пульсоксимета

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048801Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ПульсоксиметаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048801

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Пульсоксимета

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    22.12.2020 10:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    График_поставки.docx

    Техническое_задание_Пульсоксиметр.docx

    Договор_поставки_РТП_Полимер_.docx

    информационная_карта_РТП_Полимер.docx

    Приложение_к_документации_РТП_Полимер.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РТП ПОЛИМЕР
    Все закупки и тендеры РТП ПОЛИМЕР

    Юридический адрес

    115193, Г МОСКВА, УЛ 5-Я КОЖУХОВСКАЯ, ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ VII, КОМН.2, ОФИС 21

    Почтовый адрес

    115193, Г МОСКВА, УЛ КОЖУХОВСКАЯ 5-Я, ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ VII, КОМН.2, ОФИС 21

    Контактный телефон

    +7 812 385-64-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@rtp-polimer.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Песковацкова Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Пульсоксимета

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 18:0030.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048801Подведение итогов не позднее Закупка ПульсоксиметаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Пульсоксимета

    Начальная цена

    8 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РТП ПОЛИМЕР
    Все закупки и тендеры РТП ПОЛИМЕР

    Адрес местонахождения

    115193, Г МОСКВА, УЛ 5-Я КОЖУХОВСКАЯ, ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ VII, КОМН.2, ОФИС 21

    115193, Г МОСКВА, УЛ КОЖУХОВСКАЯ 5-Я, ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ VII, КОМН.2, ОФИС 21

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.129

    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульсоксиметры"

    Кол-во: 20000

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