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    Главная / Торги / 643 Автомобиль Volkswagen Caddy

    643 Автомобиль Volkswagen Caddy

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2021 16:0018.03.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048797Дата и время окончания срока приема заявок 643 Автомобиль Volkswagen Caddy Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    643 Автомобиль Volkswagen Caddy

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Санкт-Петербург, Проспект Лермонтовский, д. 54

    Номер извещения

    ГП048797

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    643 Автомобиль Volkswagen Caddy

    Начальная цена

    289200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    22-12-2020 10:50 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.03.2021 10:00

    Дата и время проведения

    25.03.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Описание_по_форме_паспорта__транспорт.xls

    Проект_договора_купли_продажи_транспортного_средства_ver._3.docx

    Результат_анализа_актива_по_критериям_определения_профильности_Транспорт.pdf

    Справка_о_балансовой_стоимости_на_01.06.2019_г..pdf

    Compiled_Report_Almaz_ZRTO_stanki__avto_печать.pdf

    ПРЕЗЕНТАЦИЯ_АКТИВА.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    согласно тз

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевн

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Подвязников Михаил Львович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    otpr@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-92-90 доб. 3639776

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    по наивысшей цене

    Требования, предъявляемые к Участнику

    нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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