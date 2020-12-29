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    Главная / Торги / Комплекс услуг по обработке белья и спецодежды

    Комплекс услуг по обработке белья и спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830256Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс услуг по обработке белья и спецодеждыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009830256

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1069

    Наименование закупки

    Комплекс услуг по обработке белья и спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 10:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_1069.docx

    Протокол_1069_2.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 335-87-90

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведев Виктор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс услуг по обработке белья и спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 23:5913.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830256Подведение итогов не позднее Комплекс услуг по обработке белья и спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс услуг по обработке белья и спецодежды

    Начальная цена

    692 442,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    96.01.19.124

    Услуги по стирке спецодежды

    Классификатор ОКВЭД2

    96.01

    Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826233/name/5ffe926ad75269.41128228

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий"

    Кол-во: 6980.10000

    "Позиция 2"

    "Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий"

    Кол-во: 351.00000

    "Позиция 3"

    "Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий"

    Кол-во: 719.00000

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