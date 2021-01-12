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    Главная / Торги / Поставка видеокамер сертифицированных в соответствии с постановлением РФ № 969.

    Поставка видеокамер сертифицированных в соответствии с постановлением РФ № 969.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 17:0012.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830166Дата и время окончания срока приема заявок Поставка видеокамер сертифицированных в соответствии с постановлением РФ № 969.350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009830166

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка видеокамер сертифицированных в соответствии с постановлением РФ № 969.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 10:40

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД ЗК СМП КР-006463.docx

    Протокол_КР_005576.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 918 689-63-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    V.Diyachkov@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Дьячков В.А. Не указано

    Место рассмотрения предложений

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка видеокамер сертифицированных в соответствии с постановлением РФ № 969.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.02.202109.02.2021 23:0009.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830166Подведение итогов не позднее Поставка видеокамер сертифицированных в соответствии с постановлением РФ № 969.350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка видеокамер сертифицированных в соответствии с постановлением РФ № 969.

    Начальная цена

    358 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829616/name/60058abc414227.49332305

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка видеокамер сертифицированных в соответствии с постановлением РФ № 969."

    Кол-во:

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