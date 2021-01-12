www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009830166
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка видеокамер сертифицированных в соответствии с постановлением РФ № 969.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
22.12.2020 10:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 918 689-63-14
Факс
Адрес электронной почты
V.Diyachkov@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Дьячков В.А. Не указано
Место рассмотрения предложений
350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка видеокамер сертифицированных в соответствии с постановлением РФ № 969.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.02.202109.02.2021 23:0009.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830166Подведение итогов не позднее Поставка видеокамер сертифицированных в соответствии с постановлением РФ № 969.350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка видеокамер сертифицированных в соответствии с постановлением РФ № 969.
Начальная цена
358 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Адрес местонахождения
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
26.20
26.20
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.