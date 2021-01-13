Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка товаров по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 11:5913.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830204Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара по номенклатурной группе:Строительные материалы и принадлежностиТулаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009830204

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОКО-127/2020

    Наименование закупки

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 10:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_форме_1__ЦП.xlsx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Документация.docx

    Итоговый_протокол__ОКО_127_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    Почтовый адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Контактный телефон

    +7 4872 25-36-18

    Факс

    +7 4872 25-36-18

    Адрес электронной почты

    T160012@tulagorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харламов Константин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара по номенклатурной группе:Строительные материалы и принадлежности

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 17:0015.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830204Подведение итогов не позднее Поставка товара по номенклатурной группе:Строительные материалы и принадлежностиТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара по номенклатурной группе:Строительные материалы и принадлежности

    Начальная цена

    1 103 990,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛАГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12

    Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828536/name/600192dbee2172.71700147

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина"

    Кол-во: 1200.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Попозиционная № ГП225080
    Поставка щебня на объекты ОЛУ и ВТСМ
    Поставка щебня на объекты ОЛУ и ВТСМ
    590341
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211077826
    Поставка товара (Сыпучие)
    Поставка товара (Сыпучие)
    593077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 618 673
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Конкурентный отбор № 32211031667
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    585586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    1 072 326
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Конкурентный отбор № 32111010710
    Поставка строительных материалов и принадлежностей
    Поставка строительных материалов и принадлежностей
    582963
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    2 109 046
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
    Запрос предложений № ГП834641
    Щебень гранитный М 1200 Фракция 5-20 – 224 тн Фракция 20-40 – 552 тн
    Щебень гранитный М 1200 Фракция 5-20 – 224 тн Фракция 20-40 – 552 тн
    183959
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.11.2018 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП017677
    Изготовление щебеночной продукции (Отсев).
    Изготовление щебеночной продукции (Отсев).
    352000
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.06.2020 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить