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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009830204
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товаров по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
22.12.2020 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
Почтовый адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
Контактный телефон
+7 4872 25-36-18
Факс
+7 4872 25-36-18
Адрес электронной почты
T160012@tulagorgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Харламов Константин Владимирович
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара по номенклатурной группе:Строительные материалы и принадлежности
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара по номенклатурной группе:Строительные материалы и принадлежности
Начальная цена
1 103 990,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТУЛАГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ
Адрес местонахождения
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
08.12.12.140
08.12
Документация лота
Кол-во: 1200.00000
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