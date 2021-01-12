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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к газобаллонному оборудованию автомобилей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Поставка запасных частей к газобаллонному оборудованию автомобилей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 08:5912.01.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к газобаллонному оборудованию автомобилей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009830182

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    119-2020/ГГЧ

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к газобаллонному оборудованию автомобилей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Документация_ЗП__119_2020_ГГЧ.doc

    Извещение_о_проведении_ЗП_ЭФ.doc

    Техническое_задание.docx

    Форма_3._Коммерческое_предложение.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК

    Юридический адрес

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Почтовый адрес

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Контактный телефон

    +7 8782 28-13-28

    Факс

    +7 8782 26-34-90

    Адрес электронной почты

    v.tsipkovskaya@k-chgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ципковская Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Закупки и тендеры Карачаево-Черкесская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к газобаллонному оборудованию автомобилей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 08:59 GMT +312.01.2021 08:5912.01.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к газобаллонному оборудованию автомобилей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 09:0012.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009830182Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к газобаллонному оборудованию автомобилей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 14:0015.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830182Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к газобаллонному оборудованию автомобилей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830182Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к газобаллонному оборудованию автомобилей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к газобаллонному оборудованию автомобилей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Начальная цена

    360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК

    Адрес местонахождения

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей к газобаллонному оборудованию автомобилей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»"

    Кол-во: 1.00000

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