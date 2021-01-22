Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме сначала на поэтапное понижение начальной цены до установленной минимальной цены, а затем при наличии предложений участников торгов – на повышение цены реализации на право заключения договоров купли-продажи имущества: Автомобиль ЗИЛ АГП-2204 В 458 УО 02. Продавец: ООО «Газпром нефтехим Салават»

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