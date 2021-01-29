Лот 1

Реализация оборудования RITTAL (электрооборудование, комплектующие, холодильные агрегаты). В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата; самовывоз; состояние имущества - новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, находящееся на складском хранении; дополнительная информация по запросу на raitin@aequipment.com, тел.+74959266677, доб. 249 и/или bychkov@aequipment.com, тел. +74959266677, доб. 250.