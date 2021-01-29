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    Главная / Торги / Реализация оборудования RITTAL

    Реализация оборудования RITTAL

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048794Дата и время окончания срока приема заявок Реализация оборудования RITTAL (электрооборудование, комплектующие, холодильные агрегаты). В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата; самовывоз; состояние имущества - новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, находящееся на складском хранении; дополнительная информация по запросу на raitin@aequipment.com, тел.+74959266677, доб. 249 и/или bychkov@aequipment.com, тел. +74959266677, доб. 250.Город Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048794

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация оборудования RITTAL

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048794_протокол.pdf

    Договор_реализация_RITTAL.docx

    Документация_реализация_RITTAL.docx

    Техническое_описание_реализация_RITTAL.docx

    Спецификация_реализация_RITTAL.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры АО КАО

    Юридический адрес

    198095, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург, Маршала Говорова, дом 40, литер А, помещение 13-Н, часть пом. 213

    Почтовый адрес

    197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург, Кропоткина, дом 1, офис 201

    Контактный телефон

    +7 916 630-78-40

    Факс

    +7 495 926-66-77

    Адрес электронной почты

    abryulia@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Абросимова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Город Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация оборудования RITTAL (электрооборудование, комплектующие, холодильные агрегаты). В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата; самовывоз; состояние имущества - новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, находящееся на складском хранении; дополнительная информация по запросу на raitin@aequipment.com, тел.+74959266677, доб. 249 и/или bychkov@aequipment.com, тел. +74959266677, доб. 250.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.01.2021 12:00 GMT +329.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048794Дата и время окончания срока приема заявок Реализация оборудования RITTAL (электрооборудование, комплектующие, холодильные агрегаты). В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата; самовывоз; состояние имущества - новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, находящееся на складском хранении; дополнительная информация по запросу на raitin@aequipment.com, тел.+74959266677, доб. 249 и/или bychkov@aequipment.com, тел. +74959266677, доб. 250.Город Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048794Подведение итогов не позднее Реализация оборудования RITTAL (электрооборудование, комплектующие, холодильные агрегаты). В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата; самовывоз; состояние имущества - новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, находящееся на складском хранении; дополнительная информация по запросу на raitin@aequipment.com, тел.+74959266677, доб. 249 и/или bychkov@aequipment.com, тел. +74959266677, доб. 250.Город Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048794Подведение итогов не позднее Реализация оборудования RITTAL (электрооборудование, комплектующие, холодильные агрегаты). В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата; самовывоз; состояние имущества - новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, находящееся на складском хранении; дополнительная информация по запросу на raitin@aequipment.com, тел.+74959266677, доб. 249 и/или bychkov@aequipment.com, тел. +74959266677, доб. 250.Город Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация оборудования RITTAL (электрооборудование, комплектующие, холодильные агрегаты). В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата; самовывоз; состояние имущества - новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, находящееся на складском хранении; дополнительная информация по запросу на raitin@aequipment.com, тел.+74959266677, доб. 249 и/или bychkov@aequipment.com, тел. +74959266677, доб. 250.

    Начальная цена

    5 570 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАО
    Все закупки и тендеры АО КАО

    Адрес местонахождения

    198095, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург, Маршала Говорова, дом 40, литер А, помещение 13-Н, часть пом. 213

    197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург, Кропоткина, дом 1, офис 201

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841589/name/601a63f4315f49.09015492

    03.02.2021

    Документация_реализация_RITTAL.docx

    22.12.2020

    Техническое_описание_реализация_RITTAL.docx

    22.12.2020

    Договор_реализация_RITTAL.docx

    22.12.2020

    Спецификация_реализация_RITTAL.xlsx

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпус RITTAL"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Крепление профиль RITTAL"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Монтажная панель RITTAL"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Опора профиль RITTAL"

    Кол-во: 32

    "Позиция 5"

    "Профиль 19" RITTAL"

    Кол-во: 32

    "Позиция 6"

    "Стенки RITTAL"

    Кол-во: 24

    "Позиция 7"

    "Блок питания RITTAL"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Вставной модуль RITTAL PSM"

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "Вставной модуль RITTAL PSM"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "Интерфейсная плата RITTAL"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Панель розеточная RITTAL"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Светильник RITTAL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Набор заземления RITTAL"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Вилка АВВ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Холодильный агрегат настенный RITTAL"

    Кол-во: 8

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