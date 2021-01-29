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Номер извещения
ГП048794
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация оборудования RITTAL
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
198095, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург, Маршала Говорова, дом 40, литер А, помещение 13-Н, часть пом. 213
Почтовый адрес
197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург, Кропоткина, дом 1, офис 201
Контактный телефон
+7 916 630-78-40
Факс
+7 495 926-66-77
Адрес электронной почты
abryulia@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Абросимова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Город Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация оборудования RITTAL (электрооборудование, комплектующие, холодильные агрегаты). В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата; самовывоз; состояние имущества - новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, находящееся на складском хранении; дополнительная информация по запросу на raitin@aequipment.com, тел.+74959266677, доб. 249 и/или bychkov@aequipment.com, тел. +74959266677, доб. 250.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.01.2021 12:00 GMT +329.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048794Дата и время окончания срока приема заявок Реализация оборудования RITTAL (электрооборудование, комплектующие, холодильные агрегаты). В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата; самовывоз; состояние имущества - новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, находящееся на складском хранении; дополнительная информация по запросу на raitin@aequipment.com, тел.+74959266677, доб. 249 и/или bychkov@aequipment.com, тел. +74959266677, доб. 250.Город Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048794Подведение итогов не позднее Реализация оборудования RITTAL (электрооборудование, комплектующие, холодильные агрегаты). В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата; самовывоз; состояние имущества - новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, находящееся на складском хранении; дополнительная информация по запросу на raitin@aequipment.com, тел.+74959266677, доб. 249 и/или bychkov@aequipment.com, тел. +74959266677, доб. 250.Город Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.02.202112.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048794Подведение итогов не позднее Реализация оборудования RITTAL (электрооборудование, комплектующие, холодильные агрегаты). В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата; самовывоз; состояние имущества - новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, находящееся на складском хранении; дополнительная информация по запросу на raitin@aequipment.com, тел.+74959266677, доб. 249 и/или bychkov@aequipment.com, тел. +74959266677, доб. 250.Город Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация оборудования RITTAL (электрооборудование, комплектующие, холодильные агрегаты). В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата; самовывоз; состояние имущества - новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, находящееся на складском хранении; дополнительная информация по запросу на raitin@aequipment.com, тел.+74959266677, доб. 249 и/или bychkov@aequipment.com, тел. +74959266677, доб. 250.
Начальная цена
5 570 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
198095, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург, Маршала Говорова, дом 40, литер А, помещение 13-Н, часть пом. 213
197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург, Кропоткина, дом 1, офис 201
27
25.9
Документация лота
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 24
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Кол-во: 24
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 8
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