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Номер извещения
ГП048791
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Почтовый адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Контактный телефон
987-402-3855 доб.
Факс
+7 84374 5-26-41
Адрес электронной почты
yulia.naumova@daimler.com
Ф.И.О. контактного лица
Наумова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 23:00 GMT +315.01.2021 23:0015.01.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048791Дата и время окончания срока приема заявок Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 18:0029.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048791Подведение итогов не позднее Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")Набережные Челны
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
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Документация лота
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