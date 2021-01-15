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    Главная / Торги / Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")

    Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 23:0015.01.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048791Дата и время окончания срока приема заявок Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")Набережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048791

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048791_second_parts_protocol.rtf

    Приложение__1__к_ТЗ_окраска.xlsx

    Приложение__2_к_ТЗ_сварка.xlsx

    Приложение__3_к_ТЗ_логистика.xlsx

    Приложение__4_к_ТЗ_.xlsx

    Приложение__5_к_ТЗ_КИП_Мастер_.docx

    ТЗ_клининг_административно_бытовых_модулей_завода.doc

    Общая_планировка_завода_SFTP.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС
    Все закупки и тендеры ДК РУС

    Юридический адрес

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Почтовый адрес

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Контактный телефон

    987-402-3855 доб.

    Факс

    +7 84374 5-26-41

    Адрес электронной почты

    yulia.naumova@daimler.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 23:00 GMT +315.01.2021 23:0015.01.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048791Дата и время окончания срока приема заявок Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 18:0029.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048791Подведение итогов не позднее Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")Набережные Челны

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048791Подведение итогов не позднее Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа (30 дней с даты подписания акта выполненных работ/поставки товаров)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДК РУС
    Все закупки и тендеры ДК РУС

    Адрес местонахождения

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Классификатор ОКПД2

    N

    УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/899236/name/6075401f0cd973.53220825

    13.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тендер на услуги клининга (уборка помещений и территории завода ООО "ДК РУС")"

    Кол-во:

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