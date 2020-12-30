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    Главная / Торги / Закупка алюминия сернокислого, гидразин-гидрата, средства для удаления накипи АТС 002, катионита, дескама, соли, концентрата минерального "Галит"

    Закупка алюминия сернокислого, гидразин-гидрата, средства для удаления накипи АТС 002, катионита, дескама, соли, концентрата минерального "Галит"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830720Дата и время окончания срока приема заявок Закупка гидразин-гидратаКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009830720

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЮК ГРЭС/0254

    Наименование закупки

    Закупка алюминия сернокислого, гидразин-гидрата, средства для удаления накипи АТС 002, катионита, дескама, соли, концентрата минерального "Галит"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 11:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__43_Поставка_хим.реактивов.pdf

    Перечень_внесенных_изменений_в_закупку_03.12.2020.docx

    ЗД.docx

    Приложение_ЭДО.docx

    СИСТЕМА_КОНТРОЛЯ_.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-37

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Margarita.Popova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Маргарита Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка алюминия сернокислого

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830720Дата и время окончания срока приема заявок Закупка алюминия сернокислогоКалтан

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830720Подведение итогов не позднее Закупка алюминия сернокислогоКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830720Подведение итогов не позднее Закупка алюминия сернокислогоКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка алюминия сернокислого

    Начальная цена

    748 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 60 дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    20.13.41.130

    Сульфаты

    Классификатор ОКВЭД2

    20.1

    Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841241/name/6019fea8912359.62508415

    03.02.2021

    Спецификация_алюминий.xlsx

    29.12.2020

    ТЗ_алюминий.docx

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ) очищенный в МКР"

    Кол-во: 70

    Лот 2

    Закупка гидразин-гидрата

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830720Дата и время окончания срока приема заявок Закупка гидразин-гидратаКалтан

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830720Подведение итогов не позднее Закупка гидразин-гидратаКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830720Подведение итогов не позднее Закупка гидразин-гидратаКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка гидразин-гидрата

    Начальная цена

    760 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 60 дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    20.13.25.120

    Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли

    Классификатор ОКВЭД2

    20.1

    Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах

    Документация лота

    ТЗ_гидразин.docx

    29.12.2020

    Спецификация_гидразин.xlsx

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГИДРАЗИН-ГИДРАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ "

    Кол-во: 1.2

    Лот 3

    Закупка средства для удаления накипи АТС 002

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830720Дата и время окончания срока приема заявок Закупка средства для удаления накипи АТС 002Калтан

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830720Подведение итогов не позднее Закупка средства для удаления накипи АТС 002Калтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830720Подведение итогов не позднее Закупка средства для удаления накипи АТС 002Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка средства для удаления накипи АТС 002

    Начальная цена

    627 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 60 дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    20

    Производство химических веществ и химических продуктов

    Документация лота

    Спецификация_АТС002.xlsx

    29.12.2020

    ТЗ_АТС_002.doc

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство концентрированное для удаления накипи Master Boiler Power (раствор красного цвета) АТС-002 универсальное или аналог"

    Кол-во: 2000

    Лот 4

    Закупка катионита

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830720Дата и время окончания срока приема заявок Закупка катионитаКалтан

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830720Подведение итогов не позднее Закупка катионитаКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830720Подведение итогов не позднее Закупка катионитаКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка катионита

    Начальная цена

    774 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 60 дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    20.16.59.320

    Смолы ионообменные на основе синтетических или природных полимеров в первичных формах

    Классификатор ОКВЭД2

    20.16

    Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

    Документация лота

    Спецификация_катионит.xlsx

    29.12.2020

    ТЗ_катионит.docx

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА КАТИОНИТ марки КУ-2-8"

    Кол-во: 6

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    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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