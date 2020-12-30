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Номер извещения
32009830720
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка алюминия сернокислого, гидразин-гидрата, средства для удаления накипи АТС 002, катионита, дескама, соли, концентрата минерального "Галит"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-37
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Margarita.Popova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Попова Маргарита Владимировна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Закупка алюминия сернокислого
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830720Дата и время окончания срока приема заявок Закупка алюминия сернокислогоКалтан
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830720Подведение итогов не позднее Закупка алюминия сернокислогоКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка алюминия сернокислого
Начальная цена
748 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
20.13.41.130
20.1
Документация лота
Кол-во: 70
Закупка гидразин-гидрата
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830720Дата и время окончания срока приема заявок Закупка гидразин-гидратаКалтан
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830720Подведение итогов не позднее Закупка гидразин-гидратаКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка гидразин-гидрата
Начальная цена
760 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
20.13.25.120
20.1
Документация лота
Кол-во: 1.2
Закупка средства для удаления накипи АТС 002
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830720Дата и время окончания срока приема заявок Закупка средства для удаления накипи АТС 002Калтан
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830720Подведение итогов не позднее Закупка средства для удаления накипи АТС 002Калтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка средства для удаления накипи АТС 002
Начальная цена
627 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
20
20
Документация лота
Кол-во: 2000
Закупка катионита
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830720Дата и время окончания срока приема заявок Закупка катионитаКалтан
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830720Подведение итогов не позднее Закупка катионитаКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка катионита
Начальная цена
774 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
20.16.59.320
20.16
Документация лота
Кол-во: 6
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