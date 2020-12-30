Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оформление централизованной годовой подписки на периодические издания 2021 года

    Оформление централизованной годовой подписки на периодические издания 2021 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830044Дата и время окончания срока приема заявок Централизованная годовая подписка на 2021 год443009, г. Самара, ул. Земеца, 18Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009830044

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оформление централизованной годовой подписки на периодические издания 2021 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 10:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-97-39

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филина Елизавета Александровна

    Место рассмотрения предложений

    443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Централизованная годовая подписка на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.01.202122.01.2021 15:3022.01.2021 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009830044Дата окончания срока рассмотрения заявок Централизованная годовая подписка на 2021 год443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 15:3022.01.2021 15:3022.01.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830044Подведение итогов не позднее Централизованная годовая подписка на 2021 год443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 15:3022.01.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830044Подведение итогов не позднее Централизованная годовая подписка на 2021 год443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Централизованная годовая подписка на 2021 год

    Начальная цена

    2 939 554,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    58.14.19.000

    Журналы печатные прочие и периодические издания

    Классификатор ОКВЭД2

    58.14

    Издание журналов и периодических изданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание журналов и периодических изданий"

    Кол-во: 199.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГСП-4
    Попозиционная № АП012914
    Поставка сантехнические изделия для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
    Поставка сантехнические изделия для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки...
    587734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237311
    Поставка кабеленесущих систем
    Поставка кабеленесущих систем
    594101
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ХК Якутуголь
    Попозиционная № ГП201297
    Закупка запасных частей для буровых установок PV-271 № 208; PV-275 № 210; DML № 209 Atlas Copco
    Закупка запасных частей для буровых установок PV-271 № 208; PV-275 № 210; DML № 209 Atlas...
    584207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СГК-1
    Попозиционная № АП014112
    Поставка морских контейнеров б/у для МГ «Сила Сибири» Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 «Амгинская» для нужд ООО «СГК-1»
    Поставка морских контейнеров б/у для МГ «Сила Сибири» Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3...
    592832
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО УК ИНТЦ СИРИУС
    Запрос предложений № ГП213296
    Закупка обуви для новых сотрудников медицинской службы
    Закупка обуви для новых сотрудников медицинской службы
    587353
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП225400
    Насосное оборудование и запасные части к нему для нужд ПАО"Южный Кузбасс"
    Насосное оборудование и запасные части к нему для нужд ПАО"Южный Кузбасс"
    591145
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП122066
    2387/07.10.21/КО/Э Поставка электродвигателей
    2387/07.10.21/КО/Э Поставка электродвигателей
    545619
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    5 815 501
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084035
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку конденсаторов
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого...
    594129
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 104 060
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить