www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009830044
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оформление централизованной годовой подписки на периодические издания 2021 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 10:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-97-39
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филина Елизавета Александровна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Централизованная годовая подписка на 2021 год
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.01.202122.01.2021 15:3022.01.2021 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009830044Дата окончания срока рассмотрения заявок Централизованная годовая подписка на 2021 год443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 15:3022.01.2021 15:3022.01.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830044Подведение итогов не позднее Централизованная годовая подписка на 2021 год443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Централизованная годовая подписка на 2021 год
Начальная цена
2 939 554,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
58.14.19.000
58.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 199.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.