Лот 1

Настоящей процедурой ПАО "Криогенмаш" приглашает к участию в настоящем предварительном отборе потенциальных поставщиков и предлагает участникам подать технико-коммерческое предложение на поставку САВ(Cистемы автономного водообеспечения) по ТТ 130-2020. Настоящий предварительный отбор не является прямой конкурентной процедурой закупки, но по его итогам возможно предложение о заключении договора поставки САВ в адрес участника такого отбора.