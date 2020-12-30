www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048943
Уникальный номер закупки
2261/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Закупка спецодежды и СИЗ на летний период 2021 года.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 17:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1940
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
ser.davydov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давыдов Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды и СИЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.03.2021 15:43 GMT +303.03.2021 15:4303.03.2021 15:43Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048943Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды и СИЗМосква
Подведение итогов не позднее
13.03.2021 17:0013.03.2021 17:0013.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048943Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды и СИЗМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды и СИЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
14.12.11.110
Документация лота
Кол-во: 470
Кол-во: 1150
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 13
Кол-во: 35
Кол-во: 44
Кол-во: 20
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 176
Кол-во: 565
Кол-во: 615
Кол-во: 605
Кол-во: 360
Кол-во: 195
Кол-во: 113
Кол-во: 25
Кол-во: 2
Кол-во: 47
Кол-во: 73
Кол-во: 93
Кол-во: 93
Кол-во: 51
Кол-во: 37
Кол-во: 27
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 1118
Кол-во: 2715
Кол-во: 53
Кол-во: 150
Кол-во: 218
Кол-во: 588
Кол-во: 2994
Кол-во: 4396
Кол-во: 2658
Кол-во: 800
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 675
Кол-во: 505
Кол-во: 396
Кол-во: 131
Кол-во: 226
Кол-во: 27
Кол-во: 157
Кол-во: 32
Кол-во: 40
Кол-во: 525
Кол-во: 505
Кол-во: 11
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 37
Кол-во: 9
Кол-во: 6
Кол-во: 56
Кол-во: 33
Кол-во: 2
Кол-во: 21
Кол-во: 17
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 17
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 19
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 17
Кол-во: 22
Кол-во: 8
Кол-во: 120
Кол-во: 595
Кол-во: 575
Кол-во: 211
Кол-во: 515
Кол-во: 455
Кол-во: 62
Кол-во: 128
Кол-во: 168
Кол-во: 21
Кол-во: 28
Кол-во: 27
Кол-во: 15
Кол-во: 155
Кол-во: 195
Кол-во: 78
Кол-во: 168
Кол-во: 623
Кол-во: 495
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 11
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 15
Кол-во: 23
Кол-во: 21
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 11
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 68
Кол-во: 59
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 15
Кол-во: 46
Кол-во: 46
Кол-во: 12
Кол-во: 197
Кол-во: 160
Кол-во: 72
Кол-во: 47
Кол-во: 12
Кол-во: 9
Кол-во: 24
Кол-во: 8
Кол-во: 36
Кол-во: 45
Кол-во: 10
Кол-во: 52
Кол-во: 161
Кол-во: 138
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 22
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 120
Кол-во: 385
Кол-во: 388
Кол-во: 38
Кол-во: 100
Кол-во: 335
Кол-во: 310
Кол-во: 48
Кол-во: 96
Кол-во: 36
Кол-во: 112
Кол-во: 45
Кол-во: 22
Кол-во: 22
Кол-во: 139
Кол-во: 405
Кол-во: 410
Кол-во: 15
Кол-во: 88
Кол-во: 88
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 17
Кол-во: 9
Кол-во: 15
Кол-во: 73
Кол-во: 88
Кол-во: 6
Кол-во: 73
Кол-во: 64
Кол-во: 44
Кол-во: 18
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 57
Кол-во: 63
Кол-во: 8400
Кол-во: 8500
Кол-во: 3800
Кол-во: 400
Кол-во: 1000
Кол-во: 250
Кол-во: 815
Кол-во: 410
Кол-во: 20
Кол-во: 4100
Кол-во: 800
Кол-во: 271
Кол-во: 1560
Кол-во: 10050
Кол-во: 35500
Кол-во: 14020
Кол-во: 51100
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 13
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 78
Кол-во: 296
Кол-во: 146
Кол-во: 33
Кол-во: 221
Кол-во: 201
Кол-во: 24
Кол-во: 267
Кол-во: 24
Кол-во: 78
Кол-во: 83
Кол-во: 78
Кол-во: 78
Кол-во: 286
Кол-во: 123
Кол-во: 680
Кол-во: 190
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 19
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 154
Кол-во: 151
Кол-во: 139
Кол-во: 142
Кол-во: 142
Кол-во: 142
Кол-во: 138
Кол-во: 138
Кол-во: 30
Кол-во: 32
Кол-во: 40
Кол-во: 44
Кол-во: 59
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 8
Кол-во: 7
Кол-во: 14000
Кол-во: 90
Кол-во: 1
Кол-во: 14
Кол-во: 13
Кол-во: 10
Кол-во: 14
Кол-во: 28
Кол-во: 21
Кол-во: 1
Кол-во: 36
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 26
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 235
Кол-во: 457
Кол-во: 532
Кол-во: 515
Кол-во: 315
Кол-во: 243
Кол-во: 183
Кол-во: 135
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 26
Кол-во: 42
Кол-во: 22
Кол-во: 22
Кол-во: 22
Кол-во: 22
Кол-во: 21
Кол-во: 21
Кол-во: 3
Кол-во: 46
Кол-во: 61
Кол-во: 96
Кол-во: 103
Кол-во: 48
Кол-во: 30
Кол-во: 28
Кол-во: 8
Кол-во: 25
Кол-во: 38
Кол-во: 55
Кол-во: 53
Кол-во: 48
Кол-во: 35
Кол-во: 17
Кол-во: 5
Кол-во: 83
Кол-во: 95
Кол-во: 115
Кол-во: 405
Кол-во: 890
Кол-во: 960
Кол-во: 970
Кол-во: 705
Кол-во: 296
Кол-во: 136
Кол-во: 67
Кол-во: 7
Кол-во: 27
Кол-во: 22
Кол-во: 46
Кол-во: 73
Кол-во: 143
Кол-во: 236
Кол-во: 224
Кол-во: 119
Кол-во: 60
Кол-во: 21
Кол-во: 7
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 2000
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 78
Кол-во: 79
Кол-во: 78
Кол-во: 82
Кол-во: 104
Кол-во: 90
Кол-во: 80
Кол-во: 117
Кол-во: 108
Кол-во: 90
Кол-во: 94
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 83
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 218
Кол-во: 550
Кол-во: 600
Кол-во: 60
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.