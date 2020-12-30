Закупка спецодежды и СИЗ на летний период 2021 года.

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Аптечка первой помощи в пластиковом футляре (ФЭСТ ТУ 9398-037-10973749-2015 артикул 1036)" Кол-во: 470

"Позиция 2" "Аэрозоль-реппелент от клещей, комаров и мошек "Рефтамид-Максимум" ГОСТ Р 51696-2000" Кол-во: 1150

"Позиция 3" "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39" Кол-во: 13

"Позиция 6" "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39" Кол-во: 35

"Позиция 7" "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39" Кол-во: 44

"Позиция 8" "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39" Кол-во: 20

"Позиция 9" "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39" Кол-во: 9

"Позиция 10" "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.40" Кол-во: 176

"Позиция 12" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.41" Кол-во: 565

"Позиция 13" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.42" Кол-во: 615

"Позиция 14" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.43" Кол-во: 605

"Позиция 15" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.44" Кол-во: 360

"Позиция 16" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.45" Кол-во: 195

"Позиция 17" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.46" Кол-во: 113

"Позиция 18" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.47" Кол-во: 25

"Позиция 19" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.39" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.40" Кол-во: 47

"Позиция 21" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.41" Кол-во: 73

"Позиция 22" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.42" Кол-во: 93

"Позиция 23" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.43" Кол-во: 93

"Позиция 24" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.44" Кол-во: 51

"Позиция 25" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.45" Кол-во: 37

"Позиция 26" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.46" Кол-во: 27

"Позиция 27" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.47" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Зажим на гибкой анкерной линии L-20м vpro 0087 20" Кол-во: 50

"Позиция 29" "Карабин Стальной Овал автомат с байонетной муфтой keylock vpro 0010" Кол-во: 100

"Позиция 30" "Каска защитная белая (с логотипом)" Кол-во: 1118

"Позиция 31" "Каска защитная оранжевая (с логотипом)" Кол-во: 2715

"Позиция 32" "Кепи-бейсболка васильковая" Кол-во: 53

"Позиция 33" "Кепи-бейсболка Скаймастер синяя" Кол-во: 150

"Позиция 34" "Кепи-бейсболка черная" Кол-во: 218

"Позиция 35" "Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли (типа Тайвек) р.M" Кол-во: 588

"Позиция 36" "Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли (типа Тайвек) р.XL" Кол-во: 2994

"Позиция 37" "Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли (типа Тайвек) р.XXL" Кол-во: 4396

"Позиция 38" "Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли (типа Тайвек) р.XXXL" Кол-во: 2658

"Позиция 39" "Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли (типа Тайвек) р.XXXXL" Кол-во: 800

"Позиция 40" "Комбинезон пескоструйщика со спилком для работы с пескоструйным аппаратом тип 1 р.104-108/170-176" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Комбинезон пескоструйщика со спилком для работы с пескоструйным аппаратом тип 1 р.104-108/182-188" Кол-во: 6

"Позиция 42" "Комбинезон пескоструйщика со спилком для работы с пескоструйным аппаратом тип 1 р.104-108/194-200" Кол-во: 6

"Позиция 43" "Комбинезон пескоструйщика со спилком для работы с пескоструйным аппаратом тип 1 р.112-116/170-176" Кол-во: 6

"Позиция 44" "Комбинезон пескоструйщика со спилком для работы с пескоструйным аппаратом тип 1 р.112-116/182-188" Кол-во: 6

"Позиция 45" "Комбинезон пескоструйщика со спилком для работы с пескоструйным аппаратом тип 1 р.112-116/194-200" Кол-во: 6

"Позиция 46" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.104-108/170-176" Кол-во: 3

"Позиция 47" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.104-108/182-188" Кол-во: 6

"Позиция 48" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.112-116/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.112-116/182-188" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.120-124/182-188" Кол-во: 3

"Позиция 51" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.96-100/158-164" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.96-100/170-176" Кол-во: 3

"Позиция 53" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.96-100/182-188" Кол-во: 3

"Позиция 54" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.104-108/170-176" Кол-во: 675

"Позиция 55" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.104-108/182-188" Кол-во: 505

"Позиция 56" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.104-108/194-200" Кол-во: 396

"Позиция 57" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.112-116/170-176" Кол-во: 131

"Позиция 58" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.112-116/182-188" Кол-во: 226

"Позиция 59" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.112-116/194-200" Кол-во: 27

"Позиция 60" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.120-124/182-188" Кол-во: 157

"Позиция 61" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.120-124/194-200" Кол-во: 32

"Позиция 62" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.88-92/158-164" Кол-во: 40

"Позиция 63" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.96-100/170-176" Кол-во: 525

"Позиция 64" "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.96-100/182-188" Кол-во: 505

"Позиция 65" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.44-46/158-164" Кол-во: 11

"Позиция 66" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.44-46/170-176" Кол-во: 6

"Позиция 67" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.48-50/158-164" Кол-во: 10

"Позиция 68" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.48-50/170-176" Кол-во: 37

"Позиция 69" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.48-50/182-188" Кол-во: 9

"Позиция 70" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.52-54/158-164" Кол-во: 6

"Позиция 71" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.52-54/170-176" Кол-во: 56

"Позиция 72" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.52-54/182-188" Кол-во: 33

"Позиция 73" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.56-58/158-164" Кол-во: 2

"Позиция 74" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.56-58/170-176" Кол-во: 21

"Позиция 75" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.56-58/182-188" Кол-во: 17

"Позиция 76" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.56-58/194-200" Кол-во: 3

"Позиция 77" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.60-62/170-176" Кол-во: 3

"Позиция 78" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.64-66/182-188" Кол-во: 17

"Позиция 79" "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.68/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.104-108/158-164" Кол-во: 4

"Позиция 81" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.104-108/170-176" Кол-во: 19

"Позиция 82" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.104-108/182-188" Кол-во: 7

"Позиция 83" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.112-116/158-164" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.112-116/170-176" Кол-во: 3

"Позиция 85" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.112-116/182-188" Кол-во: 2

"Позиция 86" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.120-124/170-176" Кол-во: 9

"Позиция 87" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.80-84/158-164" Кол-во: 8

"Позиция 88" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.80-84/170-176" Кол-во: 2

"Позиция 89" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.88-92/158-164" Кол-во: 6

"Позиция 90" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.88-92/170-176" Кол-во: 6

"Позиция 91" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.88-92/182-188" Кол-во: 4

"Позиция 92" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.96-100/158-164" Кол-во: 17

"Позиция 93" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.96-100/170-176" Кол-во: 22

"Позиция 94" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.96-100/182-188" Кол-во: 8

"Позиция 95" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.104-108/158-164" Кол-во: 120

"Позиция 96" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.104-108/170-176" Кол-во: 595

"Позиция 97" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.104-108/182-188" Кол-во: 575

"Позиция 98" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.104-108/194-200" Кол-во: 211

"Позиция 99" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.112-116/170-176" Кол-во: 515

"Позиция 100" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.112-116/182-188" Кол-во: 455

"Позиция 101" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.112-116/194-200" Кол-во: 62

"Позиция 102" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.120-124/170-176" Кол-во: 128

"Позиция 103" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.120-124/182-188" Кол-во: 168

"Позиция 104" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.120-124/194-200" Кол-во: 21

"Позиция 105" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.128-132/170-176" Кол-во: 28

"Позиция 106" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.128-132/182-188" Кол-во: 27

"Позиция 107" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.128-132/194-200" Кол-во: 15

"Позиция 108" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.88-92/158-164" Кол-во: 155

"Позиция 109" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.88-92/170-176" Кол-во: 195

"Позиция 110" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.88-92/182-188" Кол-во: 78

"Позиция 111" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.96-100/158-164" Кол-во: 168

"Позиция 112" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.96-100/170-176" Кол-во: 623

"Позиция 113" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.96-100/182-188" Кол-во: 495

"Позиция 114" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.100-104/158-164" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.104-108/158-164" Кол-во: 10

"Позиция 116" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.104-108/170-176" Кол-во: 15

"Позиция 117" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.104-108/182-188" Кол-во: 6

"Позиция 118" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.112-116/158-164" Кол-во: 6

"Позиция 119" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.112-116/170-176" Кол-во: 11

"Позиция 120" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.112-116/182-188" Кол-во: 7

"Позиция 121" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.80-84/158-164" Кол-во: 6

"Позиция 122" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.88-92/158-164" Кол-во: 16

"Позиция 123" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.88-92/170-176" Кол-во: 15

"Позиция 124" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.96-100/158-164" Кол-во: 23

"Позиция 125" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.96-100/170-176" Кол-во: 21

"Позиция 126" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.96-100/182-188" Кол-во: 10

"Позиция 127" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.104-108/158-164" Кол-во: 10

"Позиция 128" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.104-108/170-176" Кол-во: 14

"Позиция 129" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.104-108/182-188" Кол-во: 2

"Позиция 130" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.112-116/158-164" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.112-116/170-176" Кол-во: 2

"Позиция 132" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.112-116/182-188" Кол-во: 2

"Позиция 133" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.80-84/158-164" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.80-84/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.88-92/158-164" Кол-во: 5

"Позиция 136" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.88-92/170-176" Кол-во: 5

"Позиция 137" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.96-100/158-164" Кол-во: 11

"Позиция 138" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.96-100/170-176" Кол-во: 15

"Позиция 139" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.96-100/182-188" Кол-во: 2

"Позиция 140" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.104-108/170-176" Кол-во: 68

"Позиция 141" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.104-108/182-188" Кол-во: 59

"Позиция 142" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.112-116/170-176" Кол-во: 25

"Позиция 143" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.112-116/182-188" Кол-во: 25

"Позиция 144" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.128-132/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.88-92/158-164" Кол-во: 6

"Позиция 146" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.88-92/170-176" Кол-во: 4

"Позиция 147" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.96-100/158-164" Кол-во: 15

"Позиция 148" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.96-100/170-176" Кол-во: 46

"Позиция 149" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.96-100/182-188" Кол-во: 46

"Позиция 150" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.104-108/158-164" Кол-во: 12

"Позиция 151" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.104-108/170-176" Кол-во: 197

"Позиция 152" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.104-108/182-188" Кол-во: 160

"Позиция 153" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.112-116/170-176" Кол-во: 72

"Позиция 154" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.112-116/182-188" Кол-во: 47

"Позиция 155" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.112-116/194-200" Кол-во: 12

"Позиция 156" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.120-124/170-176" Кол-во: 9

"Позиция 157" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.120-124/182-188" Кол-во: 24

"Позиция 158" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.120-124/194-200" Кол-во: 8

"Позиция 159" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.88-92/158-164" Кол-во: 36

"Позиция 160" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.88-92/170-176" Кол-во: 45

"Позиция 161" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.88-92/182-188" Кол-во: 10

"Позиция 162" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.96-100/158-164" Кол-во: 52

"Позиция 163" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.96-100/170-176" Кол-во: 161

"Позиция 164" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.96-100/182-188" Кол-во: 138

"Позиция 165" "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.44-46/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.48-50/158-164" Кол-во: 2

"Позиция 167" "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.48-50/170-176" Кол-во: 18

"Позиция 168" "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.48-50/182-188" Кол-во: 6

"Позиция 169" "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.52-54/170-176" Кол-во: 30

"Позиция 170" "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.52-54/182-188" Кол-во: 22

"Позиция 171" "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.56-58/170-176" Кол-во: 10

"Позиция 172" "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.56-58/182-188" Кол-во: 12

"Позиция 173" "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.56-58/192-200" Кол-во: 2

"Позиция 174" "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.60-62/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.44-46/158-164" Кол-во: 8

"Позиция 176" "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.48-50/158-164" Кол-во: 8

"Позиция 177" "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.48-50/170-176" Кол-во: 6

"Позиция 178" "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.52-54/158-164" Кол-во: 6

"Позиция 179" "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.52-54/170-176" Кол-во: 6

"Позиция 180" "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.52-54/182-188" Кол-во: 2

"Позиция 181" "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.56-58/158-164" Кол-во: 2

"Позиция 182" "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.56-58/170-176" Кол-во: 4

"Позиция 183" "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.60-62/170-176" Кол-во: 2

"Позиция 184" "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.68/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 185" "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 104-108/170-176" Кол-во: 3

"Позиция 186" "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 104-108/182-188" Кол-во: 6

"Позиция 187" "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 112-116/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 112-116/182-188" Кол-во: 2

"Позиция 189" "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 120-124/182-188" Кол-во: 3

"Позиция 190" "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 96-100/158-164" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 96-100/170-176" Кол-во: 3

"Позиция 192" "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 96-100/182-188" Кол-во: 3

"Позиция 193" "Костюм мужской летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.186; брюки - арт.3.188; жилет утепленный - арт.2.257) р.44-46/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 194" "Костюм мужской летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.186; брюки - арт.3.188; жилет утепленный - арт.2.257) р.46-50/170-176" Кол-во: 2

"Позиция 195" "Костюм мужской летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.186; брюки - арт.3.188; жилет утепленный - арт.2.257) р.52-54/170-176" Кол-во: 3

"Позиция 196" "Костюм мужской летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.186; брюки - арт.3.188; жилет утепленный - арт.2.257) р.52-54/182-188" Кол-во: 3

"Позиция 197" "Костюм мужской летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.186; брюки - арт.3.188; жилет утепленный - арт.2.257) р.56-58/170-176" Кол-во: 2

"Позиция 198" "Костюм противоэнцефалитный Размер 104-108 Рост 158-164" Кол-во: 120

"Позиция 199" "Костюм противоэнцефалитный Размер 104-108 Рост 170-176" Кол-во: 385

"Позиция 200" "Костюм противоэнцефалитный Размер 104-108 Рост 182-188" Кол-во: 388

"Позиция 201" "Костюм противоэнцефалитный Размер 104-108 Рост 194-200" Кол-во: 38

"Позиция 202" "Костюм противоэнцефалитный Размер 112-116 Рост 158-164" Кол-во: 100

"Позиция 203" "Костюм противоэнцефалитный Размер 112-116 Рост 170-176" Кол-во: 335

"Позиция 204" "Костюм противоэнцефалитный Размер 112-116 Рост 182-188" Кол-во: 310

"Позиция 205" "Костюм противоэнцефалитный Размер 112-116 Рост 192-200" Кол-во: 48

"Позиция 206" "Костюм противоэнцефалитный Размер 120-124 Рост 170-176" Кол-во: 96

"Позиция 207" "Костюм противоэнцефалитный Размер 120-124 Рост 192-200" Кол-во: 36

"Позиция 208" "Костюм противоэнцефалитный Размер 120-124 Рост182-188" Кол-во: 112

"Позиция 209" "Костюм противоэнцефалитный Размер 128-132 Рост 182-188" Кол-во: 45

"Позиция 210" "Костюм противоэнцефалитный Размер 84-88 Рост 158-164" Кол-во: 22

"Позиция 211" "Костюм противоэнцефалитный Размер 88-92 Рост 158-164" Кол-во: 22

"Позиция 212" "Костюм противоэнцефалитный Размер 96-100 Рост 158-164" Кол-во: 139

"Позиция 213" "Костюм противоэнцефалитный Размер 96-100 Рост 170-176" Кол-во: 405

"Позиция 214" "Костюм противоэнцефалитный Размер 96-100 Рост 182-188" Кол-во: 410

"Позиция 215" "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.104-108/158-164" Кол-во: 15

"Позиция 216" "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.104-108/170-176" Кол-во: 88

"Позиция 217" "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.104-108/182-188" Кол-во: 88

"Позиция 218" "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.104-108/194-200" Кол-во: 25

"Позиция 219" "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.112-116/170-176" Кол-во: 30

"Позиция 220" "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.112-116/182-188" Кол-во: 30

"Позиция 221" "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.112-116/194-200" Кол-во: 10

"Позиция 222" "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.120-124/170-176" Кол-во: 16

"Позиция 223" "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.120-124/182-188" Кол-во: 17

"Позиция 224" "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.120-124/194-200" Кол-во: 9

"Позиция 225" "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.96-100/158-164" Кол-во: 15

"Позиция 226" "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.96-100/170-176" Кол-во: 73

"Позиция 227" "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.96-100/182-188" Кол-во: 88

"Позиция 228" "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 104-108 Рост 158-164" Кол-во: 6

"Позиция 229" "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 104-108 Рост 170-176" Кол-во: 73

"Позиция 230" "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 104-108 Рост 182-188" Кол-во: 64

"Позиция 231" "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 112-116 Рост 170-176" Кол-во: 44

"Позиция 232" "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 112-116 Рост 182-188" Кол-во: 18

"Позиция 233" "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 112-116 Рост 194-200" Кол-во: 4

"Позиция 234" "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 120-124 Рост 170-176" Кол-во: 3

"Позиция 235" "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 120-124 Рост 182-188" Кол-во: 9

"Позиция 236" "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 120-124 Рост 194-200" Кол-во: 2

"Позиция 237" "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 128-132 Рост 170-176" Кол-во: 1

"Позиция 238" "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 128-132 Рост 182-188" Кол-во: 1

"Позиция 239" "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 128-132 Рост 194-200" Кол-во: 1

"Позиция 240" "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 96-100 Рост 170-176" Кол-во: 57

"Позиция 241" "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 96-100 Рост 182-188" Кол-во: 63

"Позиция 242" "Краги сварщика летних СИЗ" Кол-во: 8400

"Позиция 243" "Крем Велум восстанавливающий" Кол-во: 8500

"Позиция 244" "Крем Д-12 для защиты кожи от нефтепродуктов, красок и т.д." Кол-во: 3800

"Позиция 245" "Крем Д-12 ООО"Армакон" для защиты кожи от нефтепродуктов, красок и т.д." Кол-во: 400

"Позиция 246" "Крем Световит для защиты от УФ-излучения" Кол-во: 1000

"Позиция 247" "Маска сварочная Eco-Arc II 90х110 мм Esab" Кол-во: 250

"Позиция 248" "Наколенники" Кол-во: 815

"Позиция 249" "Наушники СОМЗ-3-ПУМА противошумные" Кол-во: 410

"Позиция 250" "Охватка-бандаж трубный Газпром" Кол-во: 20

"Позиция 251" "Очки защитные закрытого типа с прозрачной линзой (Панорама) с мягким абтюратором." Кол-во: 4100

"Позиция 252" "Очки защитные закрытые затемненные ОАО "СОМЗ" Артикул 21135" Кол-во: 800

"Позиция 253" "Очки защитные открытого типа с серой линзой п.18.1 согласно корпортавного каталога" Кол-во: 271

"Позиция 254" "Очки защитные открытого типа с янтарной линзой ОАО "СОМЗ" модель 088 СУРГУТ Артикул 18836" Кол-во: 1560

"Позиция 255" "Паста для кожи "Гарда Стандарт" очищающая с натуральным абразивом. 200 мл." Кол-во: 10050

"Позиция 256" "Перчатки комбинированные спилковые" Кол-во: 35500

"Позиция 257" "Перчатки с нитриловым покрытием п.16.3 летних СИЗ" Кол-во: 14020

"Позиция 258" "Перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием п.16.4 летних СИЗ" Кол-во: 51100

"Позиция 259" "Плащ непромокаемый Размер 104-108 Рост 170-176" Кол-во: 20

"Позиция 260" "Плащ непромокаемый Размер 104-108 Рост 182-188" Кол-во: 20

"Позиция 261" "Плащ непромокаемый Размер 112-116 Рост 170-176" Кол-во: 20

"Позиция 262" "Плащ непромокаемый Размер 112-116 Рост 182-188" Кол-во: 20

"Позиция 263" "Плащ непромокаемый Размер 120-124 Рост 182-188" Кол-во: 10

"Позиция 264" "Плащ непромокаемый Размер 88-92 Рост 158-164" Кол-во: 10

"Позиция 265" "Плащ непромокаемый Размер 88-92 Рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 266" "Плащ непромокаемый Размер 88-92 Рост 182-188" Кол-во: 10

"Позиция 267" "Плащ непромокаемый Размер 96-100 Рост 158-164" Кол-во: 13

"Позиция 268" "Плащ непромокаемый Размер 96-100 Рост 170-176" Кол-во: 20

"Позиция 269" "Плащ непромокаемый Размер 96-100 Рост 182-188" Кол-во: 20

"Позиция 270" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 104-108 Рост 158-164" Кол-во: 78

"Позиция 271" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 104-108 Рост 170-176" Кол-во: 296

"Позиция 272" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 104-108 Рост 182-188" Кол-во: 146

"Позиция 273" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 104-108 Рост 192-200" Кол-во: 33

"Позиция 274" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 112-116 Рост 170-176" Кол-во: 221

"Позиция 275" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 112-116 Рост 182-188" Кол-во: 201

"Позиция 276" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 112-116 Рост 192-200" Кол-во: 24

"Позиция 277" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 120-124 Рост 182-188" Кол-во: 267

"Позиция 278" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 120-124 Рост 192-200" Кол-во: 24

"Позиция 279" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 88-92 Рост 158-164" Кол-во: 78

"Позиция 280" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 88-92 Рост 170-176" Кол-во: 83

"Позиция 281" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 88-92 Рост 182-188" Кол-во: 78

"Позиция 282" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 96-100 Рост 158-164" Кол-во: 78

"Позиция 283" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 96-100 Рост 170-176" Кол-во: 286

"Позиция 284" "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 96-100 Рост 182-188" Кол-во: 123

"Позиция 285" "Подшлемник для сварщика" Кол-во: 680

"Позиция 286" "Подшлемник для сварщика спилковый" Кол-во: 190

"Позиция 287" "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.36" Кол-во: 2

"Позиция 288" "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.37" Кол-во: 10

"Позиция 289" "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.38" Кол-во: 10

"Позиция 290" "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.39" Кол-во: 10

"Позиция 291" "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.40" Кол-во: 5

"Позиция 292" "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.41" Кол-во: 6

"Позиция 293" "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.42" Кол-во: 5

"Позиция 294" "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.43" Кол-во: 4

"Позиция 295" "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.44" Кол-во: 1

"Позиция 296" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.35" Кол-во: 1

"Позиция 297" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.36" Кол-во: 20

"Позиция 298" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.37" Кол-во: 19

"Позиция 299" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.38" Кол-во: 18

"Позиция 300" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.39" Кол-во: 18

"Позиция 301" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.40" Кол-во: 154

"Позиция 302" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.41" Кол-во: 151

"Позиция 303" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.42" Кол-во: 139

"Позиция 304" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.43" Кол-во: 142

"Позиция 305" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.44" Кол-во: 142

"Позиция 306" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.45" Кол-во: 142

"Позиция 307" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.46" Кол-во: 138

"Позиция 308" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.47" Кол-во: 138

"Позиция 309" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.36" Кол-во: 30

"Позиция 310" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.37" Кол-во: 32

"Позиция 311" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.38" Кол-во: 40

"Позиция 312" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.39" Кол-во: 44

"Позиция 313" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.40" Кол-во: 59

"Позиция 314" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.41" Кол-во: 25

"Позиция 315" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.42" Кол-во: 25

"Позиция 316" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.43" Кол-во: 25

"Позиция 317" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.44" Кол-во: 15

"Позиция 318" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.45" Кол-во: 15

"Позиция 319" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.46" Кол-во: 8

"Позиция 320" "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.47" Кол-во: 7

"Позиция 321" "Полумаска фильтрующая (респиратор) для защиты от сварочных аэрозолей, пыли" Кол-во: 14000

"Позиция 322" "Привязь Высота 036 размер 2" Кол-во: 90

"Позиция 323" "Рубашка Поло васильковая р.40-42/158-164" Кол-во: 1

"Позиция 324" "Рубашка Поло васильковая р.44-46/158-164" Кол-во: 14

"Позиция 325" "Рубашка Поло васильковая р.44-46/170-176" Кол-во: 13

"Позиция 326" "Рубашка Поло васильковая р.44-46/182-188" Кол-во: 10

"Позиция 327" "Рубашка Поло васильковая р.48-50/158-164" Кол-во: 14

"Позиция 328" "Рубашка Поло васильковая р.48-50/170-176" Кол-во: 28

"Позиция 329" "Рубашка Поло васильковая р.48-50/182-188" Кол-во: 21

"Позиция 330" "Рубашка Поло васильковая р.50-52/158-164" Кол-во: 1

"Позиция 331" "Рубашка Поло васильковая р.52-54/170-176" Кол-во: 36

"Позиция 332" "Рубашка Поло васильковая р.52-54/182-188" Кол-во: 24

"Позиция 333" "Рубашка Поло васильковая р.56-58/170-176" Кол-во: 24

"Позиция 334" "Рубашка Поло васильковая р.56-58/182-188" Кол-во: 26

"Позиция 335" "Рубашка Поло васильковая р.60-62/182-188" Кол-во: 10

"Позиция 336" "Рубашка Поло васильковая р.64-66/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 337" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.36" Кол-во: 5

"Позиция 338" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.37" Кол-во: 5

"Позиция 339" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.38" Кол-во: 5

"Позиция 340" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.39" Кол-во: 5

"Позиция 341" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.40" Кол-во: 235

"Позиция 342" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.41" Кол-во: 457

"Позиция 343" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.42" Кол-во: 532

"Позиция 344" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.43" Кол-во: 515

"Позиция 345" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.44" Кол-во: 315

"Позиция 346" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.45" Кол-во: 243

"Позиция 347" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.46" Кол-во: 183

"Позиция 348" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.47" Кол-во: 135

"Позиция 349" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.36" Кол-во: 5

"Позиция 350" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.37" Кол-во: 5

"Позиция 351" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.38" Кол-во: 5

"Позиция 352" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.39" Кол-во: 5

"Позиция 353" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.40" Кол-во: 26

"Позиция 354" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.41" Кол-во: 42

"Позиция 355" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.42" Кол-во: 22

"Позиция 356" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.43" Кол-во: 22

"Позиция 357" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.44" Кол-во: 22

"Позиция 358" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.45" Кол-во: 22

"Позиция 359" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.46" Кол-во: 21

"Позиция 360" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.47" Кол-во: 21

"Позиция 361" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.39" Кол-во: 3

"Позиция 362" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.40" Кол-во: 46

"Позиция 363" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.41" Кол-во: 61

"Позиция 364" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.42" Кол-во: 96

"Позиция 365" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.43" Кол-во: 103

"Позиция 366" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.44" Кол-во: 48

"Позиция 367" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.45" Кол-во: 30

"Позиция 368" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.46" Кол-во: 28

"Позиция 369" "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.47" Кол-во: 8

"Позиция 370" "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.40" Кол-во: 25

"Позиция 371" "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.41" Кол-во: 38

"Позиция 372" "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.42" Кол-во: 55

"Позиция 373" "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.43" Кол-во: 53

"Позиция 374" "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.44" Кол-во: 48

"Позиция 375" "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.45" Кол-во: 35

"Позиция 376" "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.46" Кол-во: 17

"Позиция 377" "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.47" Кол-во: 5

"Позиция 378" "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.37" Кол-во: 83

"Позиция 379" "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.38" Кол-во: 95

"Позиция 380" "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.39" Кол-во: 115

"Позиция 381" "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.40" Кол-во: 405

"Позиция 382" "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.41" Кол-во: 890

"Позиция 383" "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.42" Кол-во: 960

"Позиция 384" "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.43" Кол-во: 970

"Позиция 385" "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.44" Кол-во: 705

"Позиция 386" "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.45" Кол-во: 296

"Позиция 387" "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.46" Кол-во: 136

"Позиция 388" "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.47" Кол-во: 67

"Позиция 389" "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.36" Кол-во: 7

"Позиция 390" "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.37" Кол-во: 27

"Позиция 391" "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.38" Кол-во: 22

"Позиция 392" "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.39" Кол-во: 46

"Позиция 393" "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.40" Кол-во: 73

"Позиция 394" "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.41" Кол-во: 143

"Позиция 395" "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.42" Кол-во: 236

"Позиция 396" "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.43" Кол-во: 224

"Позиция 397" "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.44" Кол-во: 119

"Позиция 398" "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.45" Кол-во: 60

"Позиция 399" "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.46" Кол-во: 21

"Позиция 400" "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.47" Кол-во: 7

"Позиция 401" "Светофильтр №10 (для щитка сварочного)" Кол-во: 300

"Позиция 402" "Светофильтр №11 (для щитка сварочного)" Кол-во: 300

"Позиция 403" "Светофильтр №12 (для щитка сварочного)" Кол-во: 300

"Позиция 404" "Светофильтр №14 (для щитка сварочного)" Кол-во: 300

"Позиция 405" "Стекло защитное прозрачное для маски сварщика 90*110 (поликарбонатное)" Кол-во: 2000

"Позиция 406" "Строп веревочный двойной с амортизатором аВ22" Кол-во: 40

"Позиция 407" "Строп огнеупорный двойной с амортизатором "АК22" арт. 31.035 по кат. Техноавиа" Кол-во: 50

"Позиция 408" "Туфли кожаные сабо для медработника р.36" Кол-во: 2

"Позиция 409" "Туфли кожаные сабо для медработника р.37" Кол-во: 10

"Позиция 410" "Туфли кожаные сабо для медработника р.38" Кол-во: 10

"Позиция 411" "Туфли кожаные сабо для медработника р.39" Кол-во: 10

"Позиция 412" "Туфли кожаные сабо для медработника р.40" Кол-во: 5

"Позиция 413" "Туфли кожаные сабо для медработника р.41" Кол-во: 6

"Позиция 414" "Туфли кожаные сабо для медработника р.42" Кол-во: 5

"Позиция 415" "Туфли кожаные сабо для медработника р.43" Кол-во: 4

"Позиция 416" "Туфли кожаные сабо для медработника р.44" Кол-во: 1

"Позиция 417" "Устройство анкерное С10Е" Кол-во: 100

"Позиция 418" "Фартук из полимерных материалов с нагрудником р.44-46/158-164" Кол-во: 4

"Позиция 419" "Футболка х/б васильковый размер 44-46/158-164" Кол-во: 8

"Позиция 420" "Футболка х/б васильковый размер 44-46/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 421" "Футболка х/б васильковый размер 48-50/158-164" Кол-во: 8

"Позиция 422" "Футболка х/б васильковый размер 48-50/170-176" Кол-во: 7

"Позиция 423" "Футболка х/б васильковый размер 52-54/158-164" Кол-во: 6

"Позиция 424" "Футболка х/б васильковый размер 52-54/170-176" Кол-во: 8

"Позиция 425" "Футболка х/б васильковый размер 52-54/182-188" Кол-во: 4

"Позиция 426" "Футболка х/б васильковый размер 56-58/158-164" Кол-во: 2

"Позиция 427" "Футболка х/б васильковый размер 56-58/170-176" Кол-во: 6

"Позиция 428" "Футболка х/б васильковый размер 60-62/170-176" Кол-во: 2

"Позиция 429" "Футболка х/б васильковый размер 68/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 430" "Футболка х/б синяя размер 44-46/158-164" Кол-во: 78

"Позиция 431" "Футболка х/б синяя размер 44-46/170-176" Кол-во: 79

"Позиция 432" "Футболка х/б синяя размер 44-46/182-188" Кол-во: 78

"Позиция 433" "Футболка х/б синяя размер 48-50/158-164" Кол-во: 82

"Позиция 434" "Футболка х/б синяя размер 48-50/170-176" Кол-во: 104

"Позиция 435" "Футболка х/б синяя размер 48-50/182-188" Кол-во: 90

"Позиция 436" "Футболка х/б синяя размер 52-54/158-164" Кол-во: 80

"Позиция 437" "Футболка х/б синяя размер 52-54/170-176" Кол-во: 117

"Позиция 438" "Футболка х/б синяя размер 52-54/182-188" Кол-во: 108

"Позиция 439" "Футболка х/б синяя размер 56-58/170-176" Кол-во: 90

"Позиция 440" "Футболка х/б синяя размер 56-58/182-188" Кол-во: 94

"Позиция 441" "Футболка х/б синяя размер 56-58/194-200" Кол-во: 2

"Позиция 442" "Футболка х/б синяя размер 60-62/170-176" Кол-во: 2

"Позиция 443" "Футболка х/б синяя размер 60-62/182-188" Кол-во: 83

"Позиция 444" "Халат и брюки из смешанных тканей для рабочих р.44-46/158-164" Кол-во: 2

"Позиция 445" "Халат и брюки из смешанных тканей для рабочих р.52-54/170-176" Кол-во: 2

"Позиция 446" "Халат медицинский женский р.44-46/158-164" Кол-во: 7

"Позиция 447" "Халат медицинский женский р.48-50/158-164" Кол-во: 6

"Позиция 448" "Халат медицинский женский р.48-50/170-176" Кол-во: 2

"Позиция 449" "Халат медицинский женский р.52-54/158-164" Кол-во: 2

"Позиция 450" "Халат медицинский женский р.52-54/170-176" Кол-во: 2

"Позиция 451" "Халат медицинский женский р.52-54/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 452" "Халат медицинский женский р.56-58/158-164" Кол-во: 1

"Позиция 453" "Халат медицинский женский р.56-58/170-176" Кол-во: 3

"Позиция 454" "Халат медицинский женский р.60-62/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 455" "Халат медицинский женский р.68/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 456" "Халат медицинский мужской р. 104-108/170-176" Кол-во: 3

"Позиция 457" "Халат медицинский мужской р. 104-108/182-188" Кол-во: 2

"Позиция 458" "Халат медицинский мужской р. 112-116/170-176" Кол-во: 2

"Позиция 459" "Халат медицинский мужской р.44-46/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 460" "Халат медицинский мужской р.96-100/170-176" Кол-во: 2

"Позиция 461" "Шляпа с противомоскитной сеткой п.17.2 летних СИЗ" Кол-во: 218

"Позиция 462" "Щиток для очков РОСОМЗ" Кол-во: 550

"Позиция 463" "Щиток защитный лицевой" Кол-во: 600