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    Главная / Торги / Закупка спецодежды и СИЗ на летний период 2021 года.

    Закупка спецодежды и СИЗ на летний период 2021 года.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2021 15:4303.03.2021 15:43Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048943Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды и СИЗМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048943

    Уникальный номер закупки

    2261/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    2261/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Закупка спецодежды и СИЗ на летний период 2021 года.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 17:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТУ_на_обувь.rar

    Каталог_СИЗ_ГК_СТНГ.pdf

    Каталог_корпоративной_летней_спецодежды_СТГ_ТПС.pdf

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    Извещения_запроса_предложений_2261_СТГ_ТПС.docx

    Форма_КП__2261_СТГ_ТПС_спецодежда_и_СИЗ_лето2021.xlsx

    ГП048943_second_parts_protocol.rtf

    ТЗ_2261_СТГ_ТПС_СО_и_СИЗ__Лето_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1940

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    ser.davydov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Давыдов Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды и СИЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.03.2021 15:43 GMT +303.03.2021 15:4303.03.2021 15:43Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048943Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды и СИЗМосква

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2021 17:0013.03.2021 17:0013.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048943Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды и СИЗМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202113.03.2021 17:0013.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048943Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды и СИЗМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды и СИЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11.110

    Комплекты мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1059279/name/616c16052f6ce6.70440884

    17.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аптечка первой помощи в пластиковом футляре (ФЭСТ ТУ 9398-037-10973749-2015 артикул 1036)"

    Кол-во: 470

    "Позиция 2"

    "Аэрозоль-реппелент от клещей, комаров и мошек "Рефтамид-Максимум" ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 1150

    "Позиция 3"

    "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39"

    Кол-во: 13

    "Позиция 6"

    "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39"

    Кол-во: 35

    "Позиция 7"

    "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39"

    Кол-во: 44

    "Позиция 8"

    "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39"

    Кол-во: 9

    "Позиция 10"

    "Ботинки кожаные для работников СКЗ р.39"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.40"

    Кол-во: 176

    "Позиция 12"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.41"

    Кол-во: 565

    "Позиция 13"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.42"

    Кол-во: 615

    "Позиция 14"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.43"

    Кол-во: 605

    "Позиция 15"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.44"

    Кол-во: 360

    "Позиция 16"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.45"

    Кол-во: 195

    "Позиция 17"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.46"

    Кол-во: 113

    "Позиция 18"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих вар.1 р.47"

    Кол-во: 25

    "Позиция 19"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.39"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.40"

    Кол-во: 47

    "Позиция 21"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.41"

    Кол-во: 73

    "Позиция 22"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.42"

    Кол-во: 93

    "Позиция 23"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.43"

    Кол-во: 93

    "Позиция 24"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.44"

    Кол-во: 51

    "Позиция 25"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.45"

    Кол-во: 37

    "Позиция 26"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.46"

    Кол-во: 27

    "Позиция 27"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.47"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Зажим на гибкой анкерной линии L-20м vpro 0087 20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Карабин Стальной Овал автомат с байонетной муфтой keylock vpro 0010"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Каска защитная белая (с логотипом)"

    Кол-во: 1118

    "Позиция 31"

    "Каска защитная оранжевая (с логотипом)"

    Кол-во: 2715

    "Позиция 32"

    "Кепи-бейсболка васильковая"

    Кол-во: 53

    "Позиция 33"

    "Кепи-бейсболка Скаймастер синяя"

    Кол-во: 150

    "Позиция 34"

    "Кепи-бейсболка черная"

    Кол-во: 218

    "Позиция 35"

    "Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли (типа Тайвек) р.M"

    Кол-во: 588

    "Позиция 36"

    "Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли (типа Тайвек) р.XL"

    Кол-во: 2994

    "Позиция 37"

    "Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли (типа Тайвек) р.XXL"

    Кол-во: 4396

    "Позиция 38"

    "Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли (типа Тайвек) р.XXXL"

    Кол-во: 2658

    "Позиция 39"

    "Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли (типа Тайвек) р.XXXXL"

    Кол-во: 800

    "Позиция 40"

    "Комбинезон пескоструйщика со спилком для работы с пескоструйным аппаратом тип 1 р.104-108/170-176"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Комбинезон пескоструйщика со спилком для работы с пескоструйным аппаратом тип 1 р.104-108/182-188"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Комбинезон пескоструйщика со спилком для работы с пескоструйным аппаратом тип 1 р.104-108/194-200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Комбинезон пескоструйщика со спилком для работы с пескоструйным аппаратом тип 1 р.112-116/170-176"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Комбинезон пескоструйщика со спилком для работы с пескоструйным аппаратом тип 1 р.112-116/182-188"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Комбинезон пескоструйщика со спилком для работы с пескоструйным аппаратом тип 1 р.112-116/194-200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.104-108/170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.104-108/182-188"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.112-116/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.112-116/182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.120-124/182-188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.96-100/158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.96-100/170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты желтый р.96-100/182-188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.104-108/170-176"

    Кол-во: 675

    "Позиция 55"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.104-108/182-188"

    Кол-во: 505

    "Позиция 56"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.104-108/194-200"

    Кол-во: 396

    "Позиция 57"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.112-116/170-176"

    Кол-во: 131

    "Позиция 58"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.112-116/182-188"

    Кол-во: 226

    "Позиция 59"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.112-116/194-200"

    Кол-во: 27

    "Позиция 60"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.120-124/182-188"

    Кол-во: 157

    "Позиция 61"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.120-124/194-200"

    Кол-во: 32

    "Позиция 62"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.88-92/158-164"

    Кол-во: 40

    "Позиция 63"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.96-100/170-176"

    Кол-во: 525

    "Позиция 64"

    "Костюм для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты оранжевый р.96-100/182-188"

    Кол-во: 505

    "Позиция 65"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.44-46/158-164"

    Кол-во: 11

    "Позиция 66"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.44-46/170-176"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.48-50/158-164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.48-50/170-176"

    Кол-во: 37

    "Позиция 69"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.48-50/182-188"

    Кол-во: 9

    "Позиция 70"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.52-54/158-164"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.52-54/170-176"

    Кол-во: 56

    "Позиция 72"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.52-54/182-188"

    Кол-во: 33

    "Позиция 73"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.56-58/158-164"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.56-58/170-176"

    Кол-во: 21

    "Позиция 75"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.56-58/182-188"

    Кол-во: 17

    "Позиция 76"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.56-58/194-200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.60-62/170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.64-66/182-188"

    Кол-во: 17

    "Позиция 79"

    "Костюм для защиты от воды, от воздействия нефти и нефтепродуктов р.68/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.104-108/158-164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.104-108/170-176"

    Кол-во: 19

    "Позиция 82"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.104-108/182-188"

    Кол-во: 7

    "Позиция 83"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.112-116/158-164"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.112-116/170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.112-116/182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.120-124/170-176"

    Кол-во: 9

    "Позиция 87"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.80-84/158-164"

    Кол-во: 8

    "Позиция 88"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.80-84/170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.88-92/158-164"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.88-92/170-176"

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.88-92/182-188"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.96-100/158-164"

    Кол-во: 17

    "Позиция 93"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.96-100/170-176"

    Кол-во: 22

    "Позиция 94"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, жен.) р.96-100/182-188"

    Кол-во: 8

    "Позиция 95"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.104-108/158-164"

    Кол-во: 120

    "Позиция 96"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.104-108/170-176"

    Кол-во: 595

    "Позиция 97"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.104-108/182-188"

    Кол-во: 575

    "Позиция 98"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.104-108/194-200"

    Кол-во: 211

    "Позиция 99"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.112-116/170-176"

    Кол-во: 515

    "Позиция 100"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.112-116/182-188"

    Кол-во: 455

    "Позиция 101"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.112-116/194-200"

    Кол-во: 62

    "Позиция 102"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.120-124/170-176"

    Кол-во: 128

    "Позиция 103"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.120-124/182-188"

    Кол-во: 168

    "Позиция 104"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.120-124/194-200"

    Кол-во: 21

    "Позиция 105"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.128-132/170-176"

    Кол-во: 28

    "Позиция 106"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.128-132/182-188"

    Кол-во: 27

    "Позиция 107"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.128-132/194-200"

    Кол-во: 15

    "Позиция 108"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.88-92/158-164"

    Кол-во: 155

    "Позиция 109"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.88-92/170-176"

    Кол-во: 195

    "Позиция 110"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.88-92/182-188"

    Кол-во: 78

    "Позиция 111"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.96-100/158-164"

    Кол-во: 168

    "Позиция 112"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.96-100/170-176"

    Кол-во: 623

    "Позиция 113"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рабочих, муж.) куртка+полукомбинезон р.96-100/182-188"

    Кол-во: 495

    "Позиция 114"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.100-104/158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.104-108/158-164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.104-108/170-176"

    Кол-во: 15

    "Позиция 117"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.104-108/182-188"

    Кол-во: 6

    "Позиция 118"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.112-116/158-164"

    Кол-во: 6

    "Позиция 119"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.112-116/170-176"

    Кол-во: 11

    "Позиция 120"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.112-116/182-188"

    Кол-во: 7

    "Позиция 121"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.80-84/158-164"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.88-92/158-164"

    Кол-во: 16

    "Позиция 123"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.88-92/170-176"

    Кол-во: 15

    "Позиция 124"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.96-100/158-164"

    Кол-во: 23

    "Позиция 125"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.96-100/170-176"

    Кол-во: 21

    "Позиция 126"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.1 р.96-100/182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.104-108/158-164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.104-108/170-176"

    Кол-во: 14

    "Позиция 129"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.104-108/182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.112-116/158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.112-116/170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.112-116/182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.80-84/158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.80-84/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.88-92/158-164"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.88-92/170-176"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.96-100/158-164"

    Кол-во: 11

    "Позиция 138"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.96-100/170-176"

    Кол-во: 15

    "Позиция 139"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, жен.) вар.2 р.96-100/182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.104-108/170-176"

    Кол-во: 68

    "Позиция 141"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.104-108/182-188"

    Кол-во: 59

    "Позиция 142"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.112-116/170-176"

    Кол-во: 25

    "Позиция 143"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.112-116/182-188"

    Кол-во: 25

    "Позиция 144"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.128-132/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.88-92/158-164"

    Кол-во: 6

    "Позиция 146"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.88-92/170-176"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.96-100/158-164"

    Кол-во: 15

    "Позиция 148"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.96-100/170-176"

    Кол-во: 46

    "Позиция 149"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.1 р.96-100/182-188"

    Кол-во: 46

    "Позиция 150"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.104-108/158-164"

    Кол-во: 12

    "Позиция 151"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.104-108/170-176"

    Кол-во: 197

    "Позиция 152"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.104-108/182-188"

    Кол-во: 160

    "Позиция 153"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.112-116/170-176"

    Кол-во: 72

    "Позиция 154"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.112-116/182-188"

    Кол-во: 47

    "Позиция 155"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.112-116/194-200"

    Кол-во: 12

    "Позиция 156"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.120-124/170-176"

    Кол-во: 9

    "Позиция 157"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.120-124/182-188"

    Кол-во: 24

    "Позиция 158"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.120-124/194-200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 159"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.88-92/158-164"

    Кол-во: 36

    "Позиция 160"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.88-92/170-176"

    Кол-во: 45

    "Позиция 161"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.88-92/182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.96-100/158-164"

    Кол-во: 52

    "Позиция 163"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.96-100/170-176"

    Кол-во: 161

    "Позиция 164"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для рук-лей и спец-ов, муж.) вар.2 р.96-100/182-188"

    Кол-во: 138

    "Позиция 165"

    "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.44-46/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.48-50/158-164"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.48-50/170-176"

    Кол-во: 18

    "Позиция 168"

    "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.48-50/182-188"

    Кол-во: 6

    "Позиция 169"

    "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.52-54/170-176"

    Кол-во: 30

    "Позиция 170"

    "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.52-54/182-188"

    Кол-во: 22

    "Позиция 171"

    "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.56-58/170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 172"

    "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.56-58/182-188"

    Кол-во: 12

    "Позиция 173"

    "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.56-58/192-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Костюм для сотрудника службы корпоративной защиты с логотипом р.60-62/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.44-46/158-164"

    Кол-во: 8

    "Позиция 176"

    "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.48-50/158-164"

    Кол-во: 8

    "Позиция 177"

    "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.48-50/170-176"

    Кол-во: 6

    "Позиция 178"

    "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.52-54/158-164"

    Кол-во: 6

    "Позиция 179"

    "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.52-54/170-176"

    Кол-во: 6

    "Позиция 180"

    "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.52-54/182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.56-58/158-164"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.56-58/170-176"

    Кол-во: 4

    "Позиция 183"

    "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.60-62/170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Костюм женский летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.187; брюки - арт.3.213; жилет утепленный - арт.2.257) р.68/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 104-108/170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 186"

    "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 104-108/182-188"

    Кол-во: 6

    "Позиция 187"

    "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 112-116/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 112-116/182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 120-124/182-188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 190"

    "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 96-100/158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 96-100/170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 192"

    "Костюм мужской летний сигнальный Люмос Размер 96-100/182-188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 193"

    "Костюм мужской летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.186; брюки - арт.3.188; жилет утепленный - арт.2.257) р.44-46/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Костюм мужской летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.186; брюки - арт.3.188; жилет утепленный - арт.2.257) р.46-50/170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Костюм мужской летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.186; брюки - арт.3.188; жилет утепленный - арт.2.257) р.52-54/170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 196"

    "Костюм мужской летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.186; брюки - арт.3.188; жилет утепленный - арт.2.257) р.52-54/182-188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 197"

    "Костюм мужской летний Скорая помощь васильковый (куртка арт.3.186; брюки - арт.3.188; жилет утепленный - арт.2.257) р.56-58/170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Костюм противоэнцефалитный Размер 104-108 Рост 158-164"

    Кол-во: 120

    "Позиция 199"

    "Костюм противоэнцефалитный Размер 104-108 Рост 170-176"

    Кол-во: 385

    "Позиция 200"

    "Костюм противоэнцефалитный Размер 104-108 Рост 182-188"

    Кол-во: 388

    "Позиция 201"

    "Костюм противоэнцефалитный Размер 104-108 Рост 194-200"

    Кол-во: 38

    "Позиция 202"

    "Костюм противоэнцефалитный Размер 112-116 Рост 158-164"

    Кол-во: 100

    "Позиция 203"

    "Костюм противоэнцефалитный Размер 112-116 Рост 170-176"

    Кол-во: 335

    "Позиция 204"

    "Костюм противоэнцефалитный Размер 112-116 Рост 182-188"

    Кол-во: 310

    "Позиция 205"

    "Костюм противоэнцефалитный Размер 112-116 Рост 192-200"

    Кол-во: 48

    "Позиция 206"

    "Костюм противоэнцефалитный Размер 120-124 Рост 170-176"

    Кол-во: 96

    "Позиция 207"

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    "Позиция 208"

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    "Костюм противоэнцефалитный Размер 128-132 Рост 182-188"

    Кол-во: 45

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    "Костюм противоэнцефалитный Размер 84-88 Рост 158-164"

    Кол-во: 22

    "Позиция 211"

    "Костюм противоэнцефалитный Размер 88-92 Рост 158-164"

    Кол-во: 22

    "Позиция 212"

    "Костюм противоэнцефалитный Размер 96-100 Рост 158-164"

    Кол-во: 139

    "Позиция 213"

    "Костюм противоэнцефалитный Размер 96-100 Рост 170-176"

    Кол-во: 405

    "Позиция 214"

    "Костюм противоэнцефалитный Размер 96-100 Рост 182-188"

    Кол-во: 410

    "Позиция 215"

    "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.104-108/158-164"

    Кол-во: 15

    "Позиция 216"

    "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.104-108/170-176"

    Кол-во: 88

    "Позиция 217"

    "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.104-108/182-188"

    Кол-во: 88

    "Позиция 218"

    "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.104-108/194-200"

    Кол-во: 25

    "Позиция 219"

    "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.112-116/170-176"

    Кол-во: 30

    "Позиция 220"

    "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.112-116/182-188"

    Кол-во: 30

    "Позиция 221"

    "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.112-116/194-200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.120-124/170-176"

    Кол-во: 16

    "Позиция 223"

    "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.120-124/182-188"

    Кол-во: 17

    "Позиция 224"

    "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.120-124/194-200"

    Кол-во: 9

    "Позиция 225"

    "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.96-100/158-164"

    Кол-во: 15

    "Позиция 226"

    "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.96-100/170-176"

    Кол-во: 73

    "Позиция 227"

    "Костюм сварщика (монтажника) 2 класс защиты р.96-100/182-188"

    Кол-во: 88

    "Позиция 228"

    "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 104-108 Рост 158-164"

    Кол-во: 6

    "Позиция 229"

    "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 104-108 Рост 170-176"

    Кол-во: 73

    "Позиция 230"

    "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 104-108 Рост 182-188"

    Кол-во: 64

    "Позиция 231"

    "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 112-116 Рост 170-176"

    Кол-во: 44

    "Позиция 232"

    "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 112-116 Рост 182-188"

    Кол-во: 18

    "Позиция 233"

    "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 112-116 Рост 194-200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 234"

    "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 120-124 Рост 170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 235"

    "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 120-124 Рост 182-188"

    Кол-во: 9

    "Позиция 236"

    "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 120-124 Рост 194-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 128-132 Рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 128-132 Рост 182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 128-132 Рост 194-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 96-100 Рост 170-176"

    Кол-во: 57

    "Позиция 241"

    "Костюм сварщика цельноспилковый Размер 96-100 Рост 182-188"

    Кол-во: 63

    "Позиция 242"

    "Краги сварщика летних СИЗ"

    Кол-во: 8400

    "Позиция 243"

    "Крем Велум восстанавливающий"

    Кол-во: 8500

    "Позиция 244"

    "Крем Д-12 для защиты кожи от нефтепродуктов, красок и т.д."

    Кол-во: 3800

    "Позиция 245"

    "Крем Д-12 ООО"Армакон" для защиты кожи от нефтепродуктов, красок и т.д."

    Кол-во: 400

    "Позиция 246"

    "Крем Световит для защиты от УФ-излучения"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 247"

    "Маска сварочная Eco-Arc II 90х110 мм Esab"

    Кол-во: 250

    "Позиция 248"

    "Наколенники"

    Кол-во: 815

    "Позиция 249"

    "Наушники СОМЗ-3-ПУМА противошумные"

    Кол-во: 410

    "Позиция 250"

    "Охватка-бандаж трубный Газпром"

    Кол-во: 20

    "Позиция 251"

    "Очки защитные закрытого типа с прозрачной линзой (Панорама) с мягким абтюратором."

    Кол-во: 4100

    "Позиция 252"

    "Очки защитные закрытые затемненные ОАО "СОМЗ" Артикул 21135"

    Кол-во: 800

    "Позиция 253"

    "Очки защитные открытого типа с серой линзой п.18.1 согласно корпортавного каталога"

    Кол-во: 271

    "Позиция 254"

    "Очки защитные открытого типа с янтарной линзой ОАО "СОМЗ" модель 088 СУРГУТ Артикул 18836"

    Кол-во: 1560

    "Позиция 255"

    "Паста для кожи "Гарда Стандарт" очищающая с натуральным абразивом. 200 мл."

    Кол-во: 10050

    "Позиция 256"

    "Перчатки комбинированные спилковые"

    Кол-во: 35500

    "Позиция 257"

    "Перчатки с нитриловым покрытием п.16.3 летних СИЗ"

    Кол-во: 14020

    "Позиция 258"

    "Перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием п.16.4 летних СИЗ"

    Кол-во: 51100

    "Позиция 259"

    "Плащ непромокаемый Размер 104-108 Рост 170-176"

    Кол-во: 20

    "Позиция 260"

    "Плащ непромокаемый Размер 104-108 Рост 182-188"

    Кол-во: 20

    "Позиция 261"

    "Плащ непромокаемый Размер 112-116 Рост 170-176"

    Кол-во: 20

    "Позиция 262"

    "Плащ непромокаемый Размер 112-116 Рост 182-188"

    Кол-во: 20

    "Позиция 263"

    "Плащ непромокаемый Размер 120-124 Рост 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 264"

    "Плащ непромокаемый Размер 88-92 Рост 158-164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 265"

    "Плащ непромокаемый Размер 88-92 Рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 266"

    "Плащ непромокаемый Размер 88-92 Рост 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 267"

    "Плащ непромокаемый Размер 96-100 Рост 158-164"

    Кол-во: 13

    "Позиция 268"

    "Плащ непромокаемый Размер 96-100 Рост 170-176"

    Кол-во: 20

    "Позиция 269"

    "Плащ непромокаемый Размер 96-100 Рост 182-188"

    Кол-во: 20

    "Позиция 270"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 104-108 Рост 158-164"

    Кол-во: 78

    "Позиция 271"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 104-108 Рост 170-176"

    Кол-во: 296

    "Позиция 272"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 104-108 Рост 182-188"

    Кол-во: 146

    "Позиция 273"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 104-108 Рост 192-200"

    Кол-во: 33

    "Позиция 274"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 112-116 Рост 170-176"

    Кол-во: 221

    "Позиция 275"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 112-116 Рост 182-188"

    Кол-во: 201

    "Позиция 276"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 112-116 Рост 192-200"

    Кол-во: 24

    "Позиция 277"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 120-124 Рост 182-188"

    Кол-во: 267

    "Позиция 278"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 120-124 Рост 192-200"

    Кол-во: 24

    "Позиция 279"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 88-92 Рост 158-164"

    Кол-во: 78

    "Позиция 280"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 88-92 Рост 170-176"

    Кол-во: 83

    "Позиция 281"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 88-92 Рост 182-188"

    Кол-во: 78

    "Позиция 282"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 96-100 Рост 158-164"

    Кол-во: 78

    "Позиция 283"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 96-100 Рост 170-176"

    Кол-во: 286

    "Позиция 284"

    "Плащ непромокаемый сигнальный (оранжевый) Размер 96-100 Рост 182-188"

    Кол-во: 123

    "Позиция 285"

    "Подшлемник для сварщика"

    Кол-во: 680

    "Позиция 286"

    "Подшлемник для сварщика спилковый"

    Кол-во: 190

    "Позиция 287"

    "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.37"

    Кол-во: 10

    "Позиция 289"

    "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.38"

    Кол-во: 10

    "Позиция 290"

    "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.39"

    Кол-во: 10

    "Позиция 291"

    "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 292"

    "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.41"

    Кол-во: 6

    "Позиция 293"

    "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.42"

    Кол-во: 5

    "Позиция 294"

    "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.43"

    Кол-во: 4

    "Позиция 295"

    "Полуботинки кожаные без жесткого подноска для руководителей и специалистов р.44"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.36"

    Кол-во: 20

    "Позиция 298"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.37"

    Кол-во: 19

    "Позиция 299"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.38"

    Кол-во: 18

    "Позиция 300"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.39"

    Кол-во: 18

    "Позиция 301"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.40"

    Кол-во: 154

    "Позиция 302"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.41"

    Кол-во: 151

    "Позиция 303"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.42"

    Кол-во: 139

    "Позиция 304"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.43"

    Кол-во: 142

    "Позиция 305"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.44"

    Кол-во: 142

    "Позиция 306"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.45"

    Кол-во: 142

    "Позиция 307"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.46"

    Кол-во: 138

    "Позиция 308"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для рабочих р.47"

    Кол-во: 138

    "Позиция 309"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.36"

    Кол-во: 30

    "Позиция 310"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.37"

    Кол-во: 32

    "Позиция 311"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.38"

    Кол-во: 40

    "Позиция 312"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.39"

    Кол-во: 44

    "Позиция 313"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.40"

    Кол-во: 59

    "Позиция 314"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.41"

    Кол-во: 25

    "Позиция 315"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.42"

    Кол-во: 25

    "Позиция 316"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.43"

    Кол-во: 25

    "Позиция 317"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.44"

    Кол-во: 15

    "Позиция 318"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.45"

    Кол-во: 15

    "Позиция 319"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.46"

    Кол-во: 8

    "Позиция 320"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов р.47"

    Кол-во: 7

    "Позиция 321"

    "Полумаска фильтрующая (респиратор) для защиты от сварочных аэрозолей, пыли"

    Кол-во: 14000

    "Позиция 322"

    "Привязь Высота 036 размер 2"

    Кол-во: 90

    "Позиция 323"

    "Рубашка Поло васильковая р.40-42/158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "Рубашка Поло васильковая р.44-46/158-164"

    Кол-во: 14

    "Позиция 325"

    "Рубашка Поло васильковая р.44-46/170-176"

    Кол-во: 13

    "Позиция 326"

    "Рубашка Поло васильковая р.44-46/182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 327"

    "Рубашка Поло васильковая р.48-50/158-164"

    Кол-во: 14

    "Позиция 328"

    "Рубашка Поло васильковая р.48-50/170-176"

    Кол-во: 28

    "Позиция 329"

    "Рубашка Поло васильковая р.48-50/182-188"

    Кол-во: 21

    "Позиция 330"

    "Рубашка Поло васильковая р.50-52/158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "Рубашка Поло васильковая р.52-54/170-176"

    Кол-во: 36

    "Позиция 332"

    "Рубашка Поло васильковая р.52-54/182-188"

    Кол-во: 24

    "Позиция 333"

    "Рубашка Поло васильковая р.56-58/170-176"

    Кол-во: 24

    "Позиция 334"

    "Рубашка Поло васильковая р.56-58/182-188"

    Кол-во: 26

    "Позиция 335"

    "Рубашка Поло васильковая р.60-62/182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 336"

    "Рубашка Поло васильковая р.64-66/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.36"

    Кол-во: 5

    "Позиция 338"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.37"

    Кол-во: 5

    "Позиция 339"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.38"

    Кол-во: 5

    "Позиция 340"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.39"

    Кол-во: 5

    "Позиция 341"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.40"

    Кол-во: 235

    "Позиция 342"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.41"

    Кол-во: 457

    "Позиция 343"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.42"

    Кол-во: 532

    "Позиция 344"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.43"

    Кол-во: 515

    "Позиция 345"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.44"

    Кол-во: 315

    "Позиция 346"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.45"

    Кол-во: 243

    "Позиция 347"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.46"

    Кол-во: 183

    "Позиция 348"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рабочих р.47"

    Кол-во: 135

    "Позиция 349"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.36"

    Кол-во: 5

    "Позиция 350"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.37"

    Кол-во: 5

    "Позиция 351"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.38"

    Кол-во: 5

    "Позиция 352"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.39"

    Кол-во: 5

    "Позиция 353"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.40"

    Кол-во: 26

    "Позиция 354"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.41"

    Кол-во: 42

    "Позиция 355"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.42"

    Кол-во: 22

    "Позиция 356"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.43"

    Кол-во: 22

    "Позиция 357"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.44"

    Кол-во: 22

    "Позиция 358"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.45"

    Кол-во: 22

    "Позиция 359"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.46"

    Кол-во: 21

    "Позиция 360"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.1 р.47"

    Кол-во: 21

    "Позиция 361"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.39"

    Кол-во: 3

    "Позиция 362"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.40"

    Кол-во: 46

    "Позиция 363"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.41"

    Кол-во: 61

    "Позиция 364"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.42"

    Кол-во: 96

    "Позиция 365"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.43"

    Кол-во: 103

    "Позиция 366"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.44"

    Кол-во: 48

    "Позиция 367"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.45"

    Кол-во: 30

    "Позиция 368"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.46"

    Кол-во: 28

    "Позиция 369"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для рук-лей и спец-ов вар.2 р.47"

    Кол-во: 8

    "Позиция 370"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.40"

    Кол-во: 25

    "Позиция 371"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.41"

    Кол-во: 38

    "Позиция 372"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.42"

    Кол-во: 55

    "Позиция 373"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.43"

    Кол-во: 53

    "Позиция 374"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.44"

    Кол-во: 48

    "Позиция 375"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.45"

    Кол-во: 35

    "Позиция 376"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.46"

    Кол-во: 17

    "Позиция 377"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском для сварщиков р.47"

    Кол-во: 5

    "Позиция 378"

    "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.37"

    Кол-во: 83

    "Позиция 379"

    "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.38"

    Кол-во: 95

    "Позиция 380"

    "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.39"

    Кол-во: 115

    "Позиция 381"

    "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.40"

    Кол-во: 405

    "Позиция 382"

    "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.41"

    Кол-во: 890

    "Позиция 383"

    "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.42"

    Кол-во: 960

    "Позиция 384"

    "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.43"

    Кол-во: 970

    "Позиция 385"

    "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.44"

    Кол-во: 705

    "Позиция 386"

    "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.45"

    Кол-во: 296

    "Позиция 387"

    "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.46"

    Кол-во: 136

    "Позиция 388"

    "Сапоги резиновые ПВХ с жестким подноском р.47"

    Кол-во: 67

    "Позиция 389"

    "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.36"

    Кол-во: 7

    "Позиция 390"

    "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.37"

    Кол-во: 27

    "Позиция 391"

    "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.38"

    Кол-во: 22

    "Позиция 392"

    "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.39"

    Кол-во: 46

    "Позиция 393"

    "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.40"

    Кол-во: 73

    "Позиция 394"

    "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.41"

    Кол-во: 143

    "Позиция 395"

    "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.42"

    Кол-во: 236

    "Позиция 396"

    "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.43"

    Кол-во: 224

    "Позиция 397"

    "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.44"

    Кол-во: 119

    "Позиция 398"

    "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.45"

    Кол-во: 60

    "Позиция 399"

    "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.46"

    Кол-во: 21

    "Позиция 400"

    "Сапоги резиновые с манжетой и вкладным чулком р.47"

    Кол-во: 7

    "Позиция 401"

    "Светофильтр №10 (для щитка сварочного)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 402"

    "Светофильтр №11 (для щитка сварочного)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 403"

    "Светофильтр №12 (для щитка сварочного)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 404"

    "Светофильтр №14 (для щитка сварочного)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 405"

    "Стекло защитное прозрачное для маски сварщика 90*110 (поликарбонатное)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 406"

    "Строп веревочный двойной с амортизатором аВ22"

    Кол-во: 40

    "Позиция 407"

    "Строп огнеупорный двойной с амортизатором "АК22" арт. 31.035 по кат. Техноавиа"

    Кол-во: 50

    "Позиция 408"

    "Туфли кожаные сабо для медработника р.36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 409"

    "Туфли кожаные сабо для медработника р.37"

    Кол-во: 10

    "Позиция 410"

    "Туфли кожаные сабо для медработника р.38"

    Кол-во: 10

    "Позиция 411"

    "Туфли кожаные сабо для медработника р.39"

    Кол-во: 10

    "Позиция 412"

    "Туфли кожаные сабо для медработника р.40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 413"

    "Туфли кожаные сабо для медработника р.41"

    Кол-во: 6

    "Позиция 414"

    "Туфли кожаные сабо для медработника р.42"

    Кол-во: 5

    "Позиция 415"

    "Туфли кожаные сабо для медработника р.43"

    Кол-во: 4

    "Позиция 416"

    "Туфли кожаные сабо для медработника р.44"

    Кол-во: 1

    "Позиция 417"

    "Устройство анкерное С10Е"

    Кол-во: 100

    "Позиция 418"

    "Фартук из полимерных материалов с нагрудником р.44-46/158-164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 419"

    "Футболка х/б васильковый размер 44-46/158-164"

    Кол-во: 8

    "Позиция 420"

    "Футболка х/б васильковый размер 44-46/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 421"

    "Футболка х/б васильковый размер 48-50/158-164"

    Кол-во: 8

    "Позиция 422"

    "Футболка х/б васильковый размер 48-50/170-176"

    Кол-во: 7

    "Позиция 423"

    "Футболка х/б васильковый размер 52-54/158-164"

    Кол-во: 6

    "Позиция 424"

    "Футболка х/б васильковый размер 52-54/170-176"

    Кол-во: 8

    "Позиция 425"

    "Футболка х/б васильковый размер 52-54/182-188"

    Кол-во: 4

    "Позиция 426"

    "Футболка х/б васильковый размер 56-58/158-164"

    Кол-во: 2

    "Позиция 427"

    "Футболка х/б васильковый размер 56-58/170-176"

    Кол-во: 6

    "Позиция 428"

    "Футболка х/б васильковый размер 60-62/170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 429"

    "Футболка х/б васильковый размер 68/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 430"

    "Футболка х/б синяя размер 44-46/158-164"

    Кол-во: 78

    "Позиция 431"

    "Футболка х/б синяя размер 44-46/170-176"

    Кол-во: 79

    "Позиция 432"

    "Футболка х/б синяя размер 44-46/182-188"

    Кол-во: 78

    "Позиция 433"

    "Футболка х/б синяя размер 48-50/158-164"

    Кол-во: 82

    "Позиция 434"

    "Футболка х/б синяя размер 48-50/170-176"

    Кол-во: 104

    "Позиция 435"

    "Футболка х/б синяя размер 48-50/182-188"

    Кол-во: 90

    "Позиция 436"

    "Футболка х/б синяя размер 52-54/158-164"

    Кол-во: 80

    "Позиция 437"

    "Футболка х/б синяя размер 52-54/170-176"

    Кол-во: 117

    "Позиция 438"

    "Футболка х/б синяя размер 52-54/182-188"

    Кол-во: 108

    "Позиция 439"

    "Футболка х/б синяя размер 56-58/170-176"

    Кол-во: 90

    "Позиция 440"

    "Футболка х/б синяя размер 56-58/182-188"

    Кол-во: 94

    "Позиция 441"

    "Футболка х/б синяя размер 56-58/194-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 442"

    "Футболка х/б синяя размер 60-62/170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 443"

    "Футболка х/б синяя размер 60-62/182-188"

    Кол-во: 83

    "Позиция 444"

    "Халат и брюки из смешанных тканей для рабочих р.44-46/158-164"

    Кол-во: 2

    "Позиция 445"

    "Халат и брюки из смешанных тканей для рабочих р.52-54/170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 446"

    "Халат медицинский женский р.44-46/158-164"

    Кол-во: 7

    "Позиция 447"

    "Халат медицинский женский р.48-50/158-164"

    Кол-во: 6

    "Позиция 448"

    "Халат медицинский женский р.48-50/170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 449"

    "Халат медицинский женский р.52-54/158-164"

    Кол-во: 2

    "Позиция 450"

    "Халат медицинский женский р.52-54/170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 451"

    "Халат медицинский женский р.52-54/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 452"

    "Халат медицинский женский р.56-58/158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 453"

    "Халат медицинский женский р.56-58/170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 454"

    "Халат медицинский женский р.60-62/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 455"

    "Халат медицинский женский р.68/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 456"

    "Халат медицинский мужской р. 104-108/170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 457"

    "Халат медицинский мужской р. 104-108/182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 458"

    "Халат медицинский мужской р. 112-116/170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 459"

    "Халат медицинский мужской р.44-46/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 460"

    "Халат медицинский мужской р.96-100/170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 461"

    "Шляпа с противомоскитной сеткой п.17.2 летних СИЗ"

    Кол-во: 218

    "Позиция 462"

    "Щиток для очков РОСОМЗ"

    Кол-во: 550

    "Позиция 463"

    "Щиток защитный лицевой"

    Кол-во: 600

    "Позиция 464"

    "Щиток сварщика со светофильтром WARRIOR Tech 9-13 чёрная"

    Кол-во: 60

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