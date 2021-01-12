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Номер извещения
32009830247
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для автомобилей ВАЗ для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126
Почтовый адрес
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126
Контактный телефон
+7 8782 28-13-28
Факс
+7 8782 26-34-90
Адрес электронной почты
v.tsipkovskaya@k-chgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ципковская Виктория Викторовна
Место рассмотрения предложений
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126
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Поставка запасных частей для автомобилей ВАЗ для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 08:59 GMT +312.01.2021 08:5912.01.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830247Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобилей ВАЗ для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 09:0012.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009830247Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автомобилей ВАЗ для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 14:0015.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830247Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобилей ВАЗ для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830247Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобилей ВАЗ для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автомобилей ВАЗ для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
Адрес местонахождения
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126
29.32.30
45.3
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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