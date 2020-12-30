Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме № 042/01.21/КО по отбору организации для поставки товаров: газа природного компримированного

    Конкурентный отбор в электронной форме № 042/01.21/КО по отбору организации для поставки товаров: газа природного компримированного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:5930.12.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829837Дата и время окончания срока приема заявок Компримированный природный газАстраханьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009829837

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме № 042/01.21/КО по отбору организации для поставки товаров: газа природного компримированного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 09:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___2._Техническая_часть_042.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП_042.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП_042.docx

    Приложение___3._Методика_анализа_и_оценки_заявок_042.docx

    Извещение_042.doc

    Документация_042.docx

    проект_042.docx

    итоговый_протокол_042.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

    Юридический адрес

    414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,

    Почтовый адрес

    г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76

    Контактный телефон

    +7 8512 49-82-76

    Факс

    +7 8512 49-82-00

    Адрес электронной почты

    predvechnaya@astroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Предвечная Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Компримированный природный газ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829837Подведение итогов не позднее Компримированный природный газАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компримированный природный газ

    Начальная цена

    599 832,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

    Адрес местонахождения

    414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,

    г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76

    Классификатор ОКПД2

    06.20.10.110

    Газ горючий природный (газ естественный)

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826975/name/5fffd748782a41.06184368

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП213527
    Выполнение работ по интенсификации притока, освоению и испытанию скважины № 1602 Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения
    Выполнение работ по интенсификации притока, освоению и испытанию скважины № 1602 Салмановского...
    588262
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН
    Запрос предложений № ГП606345
    Демонтаж станции пожаротушения типа БАУ, БАГЭ, БАП, УАГЭ, БАЭ, Т-2МА, К-333, WALTER KIDDE б\у и др.
    Демонтаж станции пожаротушения типа БАУ, БАГЭ, БАП, УАГЭ, БАЭ, Т-2МА, К-333, WALTER KIDDE б\у...
    59590
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.08.2016 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить