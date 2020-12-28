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    Главная / Торги / Приобретение неисключительной лицензии: Netwrix, Infinet, Radmin, Cogent и сертификаты: DELL, VM WARE, Symantec, Teradici

    Приобретение неисключительной лицензии: Netwrix, Infinet, Radmin, Cogent и сертификаты: DELL, VM WARE, Symantec, Teradici

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048795Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение неисключительной лицензии: Netwrix, Infinet, Radmin, Cogent и сертификаты: DELL, VM WARE, Symantec, TeradiciНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048795

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОИСиИТ_2020_01

    Наименование закупки

    Приобретение неисключительной лицензии: Netwrix, Infinet, Radmin, Cogent и сертификаты: DELL, VM WARE, Symantec, Teradici

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 10:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уважаемые_участники_итоги_по_процедуры_подведены.docx

    DELL.xlsx

    36_позиций_2020_год.xlsx

    Требования_к_претендентам.docx

    Symantec__VM_WARE_partners.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-02-40

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Filonenko@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филоненко Роман Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение неисключительной лицензии: Netwrix, Infinet, Radmin, Cogent и сертификаты: DELL, VM WARE, Symantec, Teradici

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 13:00 GMT +328.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048795Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение неисключительной лицензии: Netwrix, Infinet, Radmin, Cogent и сертификаты: DELL, VM WARE, Symantec, TeradiciНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 13:0028.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048795Дата и время вскрытия заявок Приобретение неисключительной лицензии: Netwrix, Infinet, Radmin, Cogent и сертификаты: DELL, VM WARE, Symantec, TeradiciНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    26.01.2021 10:0026.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048795Подведение итогов не позднее Приобретение неисключительной лицензии: Netwrix, Infinet, Radmin, Cogent и сертификаты: DELL, VM WARE, Symantec, TeradiciНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048795Подведение итогов не позднее Приобретение неисключительной лицензии: Netwrix, Infinet, Radmin, Cogent и сертификаты: DELL, VM WARE, Symantec, TeradiciНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение неисключительной лицензии: Netwrix, Infinet, Radmin, Cogent и сертификаты: DELL, VM WARE, Symantec, Teradici

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Требованиям к претендентам(см. документ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Требованиям к претендентам(см. документ)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Требованиям к претендентам(см. документ)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842717/name/601bd5708a2634.34064312

    04.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Netwrix SM-NW-MS-ADCR-U-1YR Лицензия Netwrix Auditor - Active Directory - 1 YR"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Netwrix SM- NW-MS-FS-U-1YR Лицензия Netwrix Auditor for Windows File Servers - 1 YR"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Radmin Radmin 3 Права на программу для ЭВМ Radmin 3 - Стандартная лицензия 1 компьютер"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Cogent OPCDH – лицензия на OPC DataHub d.9.x (арт. OPCDH) Лицензия на Cogent OPC DA DataHub сервер, верс. 9.x , включая техническую поддержку и бесплатные обновление на 12 мес."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Cogent SP-OPCDH Услуга по предоставлению доступа к сервисам технической поддержки и обновления ПО OPC DataHub - ОРС ДатаХаб (ТОЛЬКО годовой план) на условиях Договора б/н от «..» декабря 2020г. на предоставление доступа к услуге ТП и обновлений ПО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Cogent SP-DHTUN Услуга по предоставлению доступа к сервисам технической поддержки и обновления ПО DataHub OPC Tunneller - ДатаХаб OPC Тунеллер (ТОЛЬКО годовой план) на условиях Договора б/н от «..» декабря 2020г. на предоставление доступа к услуге ТП и обновлений ПО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Cogent SP-COGDH Услуга по предоставлению доступа к сервисам технической поддержки и обновления ПО Cogent DataHub - Когент ДатаХаб (ТОЛЬКО годовой план) на условиях Договора б/н от «..» декабря 2020г. на предоставление доступа к услуге ТП и обновлений ПО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Cogent SP-ADDMB Услуга по предоставлению доступа к сервисам технической поддержки и обновления ПО Дополнительный функционал Modbus TCP к продукту Cogent DataHub, (ТОЛЬКО годовой план) на условиях Договора б/н от «..» декабря 2020г. на предоставление доступа к услуге ТП и обновлений ПО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Cogent SP-DHTCP Услуга по предоставлению доступа к сервисам технической поддержки и обновления ПО TCP Link Licence - Лицензия на TCP соединение (ТОЛЬКО годовой план) на условиях Договора б/н от «..» декабря 2020г. на предоставление доступа к услуге ТП и обновлений ПО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "VMware VS7-EPL-G-SSS-C Сертификат на техническую поддержку Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor for 1 year"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "VMware VS7-STD-G-SSS-C Сертификат на техническую поддержку Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 1 year"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "VMware VCS7-STD-G-SSS-C Сертификат на техническую поддержку Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) for 1 year"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "VMware VS7-ENT-G-SSS-C Сертификат на техническую поддержку Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Enterprise for 1 processor for 1 year"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "VMware VCS7-STD-G-SSS-C Сертификат на техническую поддержку Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) for 1 year"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "VMware HZ7-STD-10-G-SSS-C Сертификат на техническую поддержку Basic Support/Subscription for VMware Horizon 7 Standard: 10 Pack (CCU) for 1 year"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Symantec SEP-RNW-100-249-B Сертификат на техническую поддержку Endpoint Protection, Renewal Software Maintenance, 100-249 Devices 1 YR"

    Кол-во: 150

    "Позиция 17"

    "Infinet InfiMONITOR 50 Система мониторинга и управления на 50 устройств Infinet"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "DellEMC 739-53569 Сертификат на обслуживание категории Post Standard Support в течение 1 года и обслуживанием на месте установки оборудования на след. рабочий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "DellEMC 732-22881 Сертификат на обслуживание категории ProSupport в течение 1 года обслуживанием на месте установки оборудования на след. рабочий день"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "DellEMC 732-23279 Сертификат на обслуживание категории ProSupport в течение 1 года обслуживанием на месте установки оборудования на след. рабочий день"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Teradici TDA01YP Сертификат технической поддержки Teradici Desktop Access 1yr "

    Кол-во: 910

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