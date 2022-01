Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Netwrix SM-NW-MS-ADCR-U-1YR Лицензия Netwrix Auditor - Active Directory - 1 YR" Кол-во: 500

"Позиция 2" "Netwrix SM- NW-MS-FS-U-1YR Лицензия Netwrix Auditor for Windows File Servers - 1 YR" Кол-во: 500

"Позиция 3" "Radmin Radmin 3 Права на программу для ЭВМ Radmin 3 - Стандартная лицензия 1 компьютер" Кол-во: 5

"Позиция 4" "Cogent OPCDH – лицензия на OPC DataHub d.9.x (арт. OPCDH) Лицензия на Cogent OPC DA DataHub сервер, верс. 9.x , включая техническую поддержку и бесплатные обновление на 12 мес." Кол-во: 1

"Позиция 5" "Cogent SP-OPCDH Услуга по предоставлению доступа к сервисам технической поддержки и обновления ПО OPC DataHub - ОРС ДатаХаб (ТОЛЬКО годовой план) на условиях Договора б/н от «..» декабря 2020г. на предоставление доступа к услуге ТП и обновлений ПО" Кол-во: 4

"Позиция 6" "Cogent SP-DHTUN Услуга по предоставлению доступа к сервисам технической поддержки и обновления ПО DataHub OPC Tunneller - ДатаХаб OPC Тунеллер (ТОЛЬКО годовой план) на условиях Договора б/н от «..» декабря 2020г. на предоставление доступа к услуге ТП и обновлений ПО" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Cogent SP-COGDH Услуга по предоставлению доступа к сервисам технической поддержки и обновления ПО Cogent DataHub - Когент ДатаХаб (ТОЛЬКО годовой план) на условиях Договора б/н от «..» декабря 2020г. на предоставление доступа к услуге ТП и обновлений ПО" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Cogent SP-ADDMB Услуга по предоставлению доступа к сервисам технической поддержки и обновления ПО Дополнительный функционал Modbus TCP к продукту Cogent DataHub, (ТОЛЬКО годовой план) на условиях Договора б/н от «..» декабря 2020г. на предоставление доступа к услуге ТП и обновлений ПО" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Cogent SP-DHTCP Услуга по предоставлению доступа к сервисам технической поддержки и обновления ПО TCP Link Licence - Лицензия на TCP соединение (ТОЛЬКО годовой план) на условиях Договора б/н от «..» декабря 2020г. на предоставление доступа к услуге ТП и обновлений ПО" Кол-во: 2

"Позиция 10" "VMware VS7-EPL-G-SSS-C Сертификат на техническую поддержку Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor for 1 year" Кол-во: 10

"Позиция 11" "VMware VS7-STD-G-SSS-C Сертификат на техническую поддержку Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 1 year" Кол-во: 8

"Позиция 12" "VMware VCS7-STD-G-SSS-C Сертификат на техническую поддержку Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) for 1 year" Кол-во: 1

"Позиция 13" "VMware VS7-ENT-G-SSS-C Сертификат на техническую поддержку Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Enterprise for 1 processor for 1 year" Кол-во: 4

"Позиция 14" "VMware VCS7-STD-G-SSS-C Сертификат на техническую поддержку Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) for 1 year" Кол-во: 1

"Позиция 15" "VMware HZ7-STD-10-G-SSS-C Сертификат на техническую поддержку Basic Support/Subscription for VMware Horizon 7 Standard: 10 Pack (CCU) for 1 year" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Symantec SEP-RNW-100-249-B Сертификат на техническую поддержку Endpoint Protection, Renewal Software Maintenance, 100-249 Devices 1 YR" Кол-во: 150

"Позиция 17" "Infinet InfiMONITOR 50 Система мониторинга и управления на 50 устройств Infinet" Кол-во: 1

"Позиция 18" "DellEMC 739-53569 Сертификат на обслуживание категории Post Standard Support в течение 1 года и обслуживанием на месте установки оборудования на след. рабочий" Кол-во: 2

"Позиция 19" "DellEMC 732-22881 Сертификат на обслуживание категории ProSupport в течение 1 года обслуживанием на месте установки оборудования на след. рабочий день" Кол-во: 12

"Позиция 20" "DellEMC 732-23279 Сертификат на обслуживание категории ProSupport в течение 1 года обслуживанием на месте установки оборудования на след. рабочий день" Кол-во: 4