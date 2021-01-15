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Номер извещения
32009829797
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автошин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53,
Почтовый адрес
664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53
Контактный телефон
+7 914 128-97-37
Факс
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Адрес электронной почты
KondratyukEA@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратюк Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Иркутск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 08:00 GMT +315.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829797Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошинИркутск
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 08:0015.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009829797Дата и время вскрытия заявок Поставка автошинИркутск
Подведение итогов не позднее
18.01.2021 09:0018.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829797Подведение итогов не позднее Поставка автошинИркутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин
Начальная цена
3 530 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УРАНГЕО
Все закупки и тендеры АО УРАНГЕО
Адрес местонахождения
664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53,
664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53
45.32
45.32
Документация лота
Кол-во: 253.00000
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