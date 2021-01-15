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    Главная / Торги / Поставка автошин

    Поставка автошин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829797Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошинИркутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009829797

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автошин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_внесенных_изменений_30.12.20.docx

    Приложение_2_Техническое_задание_30.12.20.docx

    Приложение_3_Проект_договора_30.12.20.doc

    Закупочная_документация_ЗП_30.12.20.docx

    Закупочная_документация_ЗП.docx

    Итоговый_протокол_32009829797_02.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАНГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
    Все закупки и тендеры АО УРАНГЕО

    Юридический адрес

    664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53,

    Почтовый адрес

    664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53

    Контактный телефон

    +7 914 128-97-37

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    KondratyukEA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратюк Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Иркутск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автошин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 08:00 GMT +315.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829797Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошинИркутск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 08:0015.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009829797Дата и время вскрытия заявок Поставка автошинИркутск

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 09:0018.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829797Подведение итогов не позднее Поставка автошинИркутск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829797Подведение итогов не позднее Поставка автошинИркутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин

    Начальная цена

    3 530 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УРАНГЕО
    Все закупки и тендеры АО УРАНГЕО

    Адрес местонахождения

    664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53,

    664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53

    Классификатор ОКПД2

    45.32

    Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Техническое задание

    30.12.2020

    Проект договора

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830774/name/600799a27c4047.26292318

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями"

    Кол-во: 253.00000

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