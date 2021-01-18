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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»

    Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831798Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»ИвановоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009831798

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 13:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__ТО_Газопровод_Кострома__редакция_2.rar

    Уведомление_о_внесении_изменений.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО

    Юридический адрес

    153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1

    Почтовый адрес

    153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1

    Контактный телефон

    +7 4932 33-51-81 доб. 109

    Факс

    +7 4932 33-52-12

    Адрес электронной почты

    zakupki@gpteiv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забродин Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Иваново

    Закупки и тендеры Ивановская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 09:00 GMT +318.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831798Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»Иваново

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 09:0018.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831798Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»Иваново

    Подведение итогов не позднее

    20.02.2021 17:0020.02.2021 17:0020.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831798Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»Иваново

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.02.202120.02.2021 17:0020.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831798Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»Иваново

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»

    Начальная цена

    194 220,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 20а; - Костромская обл., п. Сусанино, ул. Леонова, д. 19а; - Костромская обл., п. Сусанино, м/р-н Восточный, д. 13а; - Костромская обл., п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 47а/6; - Костромская обл., г. Нерехта, ул. Октябрьская, д. 8а; - Костромская обл., Нерехтский р-н, п. Космынино, ул. Чехова, д.18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: Безналичный расчёт. Условия оплаты: Срок оплаты оказанных услуг в течение ______ (_____________) календарных дней (в соответствии с предложением Участника, но не менее 10 (десяти) и не более 15 (пятнадцати) календарных дней).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО

    Адрес местонахождения

    153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 12.00000

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