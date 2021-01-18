Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчёт. Условия оплаты: Срок оплаты оказанных услуг в течение ______ (_____________) календарных дней (в соответствии с предложением Участника, но не менее 10 (десяти) и не более 15 (пятнадцати) календарных дней).