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Номер извещения
32009831798
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1
Почтовый адрес
153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1
Контактный телефон
+7 4932 33-51-81 доб. 109
Факс
+7 4932 33-52-12
Адрес электронной почты
zakupki@gpteiv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Забродин Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Иваново
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Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 09:00 GMT +318.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831798Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»Иваново
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 09:0018.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831798Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»Иваново
Подведение итогов не позднее
20.02.2021 17:0020.02.2021 17:0020.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831798Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»Иваново
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода Филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской»
Начальная цена
194 220,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 20а; - Костромская обл., п. Сусанино, ул. Леонова, д. 19а; - Костромская обл., п. Сусанино, м/р-н Восточный, д. 13а; - Костромская обл., п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 47а/6; - Костромская обл., г. Нерехта, ул. Октябрьская, д. 8а; - Костромская обл., Нерехтский р-н, п. Космынино, ул. Чехова, д.18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО
Адрес местонахождения
153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1
33.12.29.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12.00000
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