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    Главная / Торги / Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов к оргтехнике для нужд Белгородского центра ОВД филиала «МЦ АУВД»

    Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов к оргтехнике для нужд Белгородского центра ОВД филиала «МЦ АУВД»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830126Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов к оргтехнике для нужд Белгородского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009830126

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов к оргтехнике для нужд Белгородского центра ОВД филиала «МЦ АУВД»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 10:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    НМЦД_оргтехника_Белгород.pdf

    Оргтехника_белгородского_ЦОВД_22_12_2020.doc

    Протокол__2021_9__Рассм._2_частей__и_подведение_итогов_Аукцион_в_эл._форме_МСП__.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1181

    Факс

    Адрес электронной почты

    31393@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгушин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов к оргтехнике для нужд Белгородского центра ОВД филиала «МЦ АУВД»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830126Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов к оргтехнике для нужд Белгородского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов к оргтехнике для нужд Белгородского центра ОВД филиала «МЦ АУВД»

    Начальная цена

    1 710 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    26.20.18.000

    Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830187/name/600692b0bd1966.97604790

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональное устройство типа kyocera ecosys fs-2540dn (или эквивалент) "

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 2"

    "Ноутбук Lenovo S145-15IKB (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Монитор 23.5 Samsung S24F350FHI (или эквивалент)"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 4"

    "Источник бесперебойного питания"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 5"

    "Переключатель Aten CS22U (или эквивалент) "

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 6"

    "Разъем RJ-45"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 7"

    "Модем SH DSL Sigrand SB-17B (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 8"

    "Термопаста"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 9"

    "Видеоадаптер PCI-E"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 10"

    "Компьютерный коврик для манипулятора типа мышь"

    Кол-во: 16.00000

    "Позиция 11"

    "Комплект: Преобразователи интерфейса"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 12"

    "Комплект: Системные блоки"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 13"

    "Комплект: Кабели"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 14"

    "Комплект: Жесткие диски"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 15"

    "Комплект: Устройства запоминающие внешние"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 16"

    "Комплект: Блоки питания"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 17"

    "Комплект: Картриджи"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 18"

    "Комплект: Клавиатуры"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 19"

    "Комплект: Манипуляторы"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 20"

    "Комплект: Аккумуляторы"

    Кол-во: 1.00000

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