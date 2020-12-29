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Номер извещения
32009829721
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку промышленного пылесоса для чистых комнат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
22.12.2020 09:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9
Почтовый адрес
173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9
Контактный телефон
8162224937
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@npkspp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рассадников Алексей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Великий Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка промышленного пылесоса для чистых комнат
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка промышленного пылесоса для чистых комнат
Начальная цена
184 123,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПК СПП
Все закупки и тендеры АО НПК СПП
Адрес местонахождения
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
28.99.39.190
46.49.49
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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