Оказание услуг по фрахтованию транспортных средств (вахта)

Лот 1

По договору Фрахтовщик обязуется предоставить Фрахтователю Транспортные средства с экипажем для перевозки сотрудников Фрахтователя (далее – Услуги) по согласованному Графику и маршруту движения транспортных средств. Требования к объему и качеству Услуг обозначены в Техническом задании (приложение №2 к настоящей информации).