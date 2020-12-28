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    Главная / Торги / Оказание услуг по фрахтованию транспортных средств (вахта)

    Оказание услуг по фрахтованию транспортных средств (вахта)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048781Дата и время окончания срока приема заявок По договору Фрахтовщик обязуется предоставить Фрахтователю Транспортные средства с экипажем для перевозки сотрудников Фрахтователя (далее – Услуги) по согласованному Графику и маршруту движения транспортных средств. Требования к объему и качеству Услуг обозначены в Техническом задании (приложение №2 к настоящей информации).ИннополисПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048781

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по фрахтованию транспортных средств (вахта)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 09:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    информация_запрос_котировок_вахта.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АО ИННОПОЛИС

    Юридический адрес

    420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107

    Почтовый адрес

    420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107

    Контактный телефон

    +7 843 526-79-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    j.lazareva@innopolis.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Юлия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Иннополис

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    По договору Фрахтовщик обязуется предоставить Фрахтователю Транспортные средства с экипажем для перевозки сотрудников Фрахтователя (далее – Услуги) по согласованному Графику и маршруту движения транспортных средств. Требования к объему и качеству Услуг обозначены в Техническом задании (приложение №2 к настоящей информации).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048781Дата и время окончания срока приема заявок По договору Фрахтовщик обязуется предоставить Фрахтователю Транспортные средства с экипажем для перевозки сотрудников Фрахтователя (далее – Услуги) по согласованному Графику и маршруту движения транспортных средств. Требования к объему и качеству Услуг обозначены в Техническом задании (приложение №2 к настоящей информации).Иннополис

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048781Дата и время вскрытия заявок По договору Фрахтовщик обязуется предоставить Фрахтователю Транспортные средства с экипажем для перевозки сотрудников Фрахтователя (далее – Услуги) по согласованному Графику и маршруту движения транспортных средств. Требования к объему и качеству Услуг обозначены в Техническом задании (приложение №2 к настоящей информации).Иннополис

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048781Подведение итогов не позднее По договору Фрахтовщик обязуется предоставить Фрахтователю Транспортные средства с экипажем для перевозки сотрудников Фрахтователя (далее – Услуги) по согласованному Графику и маршруту движения транспортных средств. Требования к объему и качеству Услуг обозначены в Техническом задании (приложение №2 к настоящей информации).Иннополис

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    По договору Фрахтовщик обязуется предоставить Фрахтователю Транспортные средства с экипажем для перевозки сотрудников Фрахтователя (далее – Услуги) по согласованному Графику и маршруту движения транспортных средств. Требования к объему и качеству Услуг обозначены в Техническом задании (приложение №2 к настоящей информации).

    Начальная цена

    1 220 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Требования к объему и качеству Услуг обозначены в Техническом задании (приложение №2 к настоящей информации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место оказания услуг: Республика Татарстан, г.Казань и Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г.ИннополисРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Порядок оплаты: ежемесячно, в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приема оказанных услуг за соответствующий месяц.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АО ИННОПОЛИС

    Адрес местонахождения

    420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107

    Классификатор ОКПД2

    49.39.13

    Услуги по специальным перевозкам (для собственных нужд) пассажиров автобусами прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    информация_запрос_котировок_вахта.docx

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные услуги автотранспорта прочего"

    Кол-во: 1

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