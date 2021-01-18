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Номер извещения
32009831733
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию газопровода ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на территории г. Заволжск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1
Почтовый адрес
153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1
Контактный телефон
+7 4932 33-51-81 доб. 109
Факс
+7 4932 33-52-12
Адрес электронной почты
zakupki@gpteiv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Забродин Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Иваново
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Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию газопровода ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на территории г. Заволжск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 09:00 GMT +318.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831733Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию газопровода ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на территории г. ЗаволжскИваново
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 09:0018.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831733Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию газопровода ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на территории г. ЗаволжскИваново
Подведение итогов не позднее
20.02.2021 17:0020.02.2021 17:0020.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831733Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию газопровода ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на территории г. ЗаволжскИваново
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию газопровода ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на территории г. Заволжск
Начальная цена
304 566,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- г. Заволжск: ул. Герцена, д. 21б; ул. Спортивная, д.1а; ул. Фрунзе, д. 2а; ул. Калинина, д.15.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО
Адрес местонахождения
153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1
33.12.29.000
33.12
Документация лота
Кол-во: 12.00000
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