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    Главная / Торги / Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций. (Запрос №3408)

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций. (Запрос №3408)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 08:3011.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048778Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций. (Запрос №3408)БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048778

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций. (Запрос №3408)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048778_second_parts_protocol.rtf

    Запрос__3408.xlsx

    Чертежи.7z

    2082_364165_ИТ.tif

    Выписка_из_СТП_2082_1222_2011.docx

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ_Покупатель.docx

    Форма_спецификации__закупки_.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2464

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    d.kremenets@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кременец Дарья Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций. (Запрос №3408)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 08:30 GMT +311.01.2021 08:3011.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048778Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций. (Запрос №3408)Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 08:3011.01.2021 08:3011.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048778Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций. (Запрос №3408)Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    25.02.2021 10:0025.02.2021 10:0025.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048778Подведение итогов не позднее Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций. (Запрос №3408)Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.02.202125.02.2021 10:0025.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048778Подведение итогов не позднее Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций. (Запрос №3408)Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций. (Запрос №3408)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, МО, г.Балашиха, проспект Ленина 67.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/859410/name/603cc47084b402.70406949

    01.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлоконструкции"

    Кол-во: 5

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    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
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