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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению и инженерному сопровождению цементируемой подвести хвостовика и муфты ступенчатого цементирования для параметрической скважины Новоякимовская 1 (II этап)

    Оказание услуг по предоставлению и инженерному сопровождению цементируемой подвести хвостовика и муфты ступенчатого цементирования для параметрической скважины Новоякимовская 1 (II этап)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 13:0013.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829659Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению и инженерному сопровождению цементируемой подвести хвостовика и муфты ступенчатого цементирования для параметрической скважины Новоякимовская 1 (II этап)ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009829659

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению и инженерному сопровождению цементируемой подвести хвостовика и муфты ступенчатого цементирования для параметрической скважины Новоякимовская 1 (II этап)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 09:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    32009829659_Изменение_1_30.12.2020.xls

    Приложение_1_к_Приложению_2.xlsx

    Извещение.docx

    Приложение_2._Техническое_задание..docx

    Приложение_3._Проект_договора..docx

    Протокол_32009829659_Итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96 доб. 2324

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    GalushinaES@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галушина Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению и инженерному сопровождению цементируемой подвести хвостовика и муфты ступенчатого цементирования для параметрической скважины Новоякимовская 1 (II этап)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.02.202110.02.2021 13:0010.02.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829659Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению и инженерному сопровождению цементируемой подвести хвостовика и муфты ступенчатого цементирования для параметрической скважины Новоякимовская 1 (II этап)Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению и инженерному сопровождению цементируемой подвести хвостовика и муфты ступенчатого цементирования для параметрической скважины Новоякимовская 1 (II этап)

    Начальная цена

    5 744 040,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    74.9

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    74.9

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/835118/name/600fc5a7384d62.97339762

    26.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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