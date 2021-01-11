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    Главная / Торги / Поставка микрокомпрессора

    Поставка микрокомпрессора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:5911.01.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829726Дата и время окончания срока приема заявок Поставка микрокомпрессора ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009829726

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка микрокомпрессора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 09:44

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ТЗ_микрокомпрессор_47450.xlsx.xlsx

    Извещение_МСП.docx

    Форма_12_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Проект_договора_СТРАНА_ТОВАРА.doc

    Документация_МСП.docx

    Форма_3_Коммерческого_предложения.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-34

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Doroginina_KL@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дорогинина Кристина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка микрокомпрессора

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 11:0015.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829726Подведение итогов не позднее Поставка микрокомпрессора Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка микрокомпрессора

    Начальная цена

    47 450,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 10.00000

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