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    Главная / Торги / «Оказание услуг по разработке программы производственного контроля на рабочих местах, а так же проведение лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах 2021 года на основании программы производственного контроля для нужд АО «НОКК»

    «Оказание услуг по разработке программы производственного контроля на рабочих местах, а так же проведение лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах 2021 года на основании программы производственного контроля для нужд АО «НОКК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829629Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг про разработке программы производственного контроля АО «НОКК»Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009829629

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Оказание услуг по разработке программы производственного контроля на рабочих местах, а так же проведение лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах 2021 года на основании программы производственного контроля для нужд АО «НОКК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 09:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__154_20_производственный_контроль_1С.doc

    Протокол_подведения_итогов__ПР_154_20_1С.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Юридический адрес

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    Почтовый адрес

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Контактный телефон

    +7 831 265-37-71 доб. 1776

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ranichev@nokk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аничев Руслан Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг про разработке программы производственного контроля АО «НОКК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829629Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг про разработке программы производственного контроля АО «НОКК»Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 10:0011.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009829629Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг про разработке программы производственного контроля АО «НОКК»Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 17:0028.01.2021 17:0028.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829629Подведение итогов не позднее Оказание услуг про разработке программы производственного контроля АО «НОКК»Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 17:0028.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829629Подведение итогов не позднее Оказание услуг про разработке программы производственного контроля АО «НОКК»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг про разработке программы производственного контроля АО «НОКК»

    Начальная цена

    149 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОКК
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830900/name/6007cae44b06f1.77324847

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во:

    Лот 2

    Оказание услуг проведению производственного контроля АО «НОКК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829629Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг проведению производственного контроля АО «НОКК»Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 10:0011.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009829629Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг проведению производственного контроля АО «НОКК»Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 17:0028.01.2021 17:0028.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829629Подведение итогов не позднее Оказание услуг проведению производственного контроля АО «НОКК»Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 17:0028.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829629Подведение итогов не позднее Оказание услуг проведению производственного контроля АО «НОКК»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг проведению производственного контроля АО «НОКК»

    Начальная цена

    155 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОКК
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во:

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