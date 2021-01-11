«Оказание услуг по разработке программы производственного контроля на рабочих местах, а так же проведение лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах 2021 года на основании программы производственного контроля для нужд АО «НОКК»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009829629 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки «Оказание услуг по разработке программы производственного контроля на рабочих местах, а так же проведение лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах 2021 года на основании программы производственного контроля для нужд АО «НОКК» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Все закупки и тендеры АО НОКК Юридический адрес 603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33 Почтовый адрес 603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5 Контактный телефон +7 831 265-37-71 доб. 1776 Факс -- Адрес электронной почты ranichev@nokk.ru Ф.И.О. контактного лица Аничев Руслан Сергеевич Место рассмотрения предложений Нижний Новгород Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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