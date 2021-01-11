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Номер извещения
32009829629
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Оказание услуг по разработке программы производственного контроля на рабочих местах, а так же проведение лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах 2021 года на основании программы производственного контроля для нужд АО «НОКК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 09:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
Почтовый адрес
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
Контактный телефон
+7 831 265-37-71 доб. 1776
Факс
--
Адрес электронной почты
ranichev@nokk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аничев Руслан Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Оказание услуг про разработке программы производственного контроля АО «НОКК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829629Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг про разработке программы производственного контроля АО «НОКК»Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 10:0011.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009829629Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг про разработке программы производственного контроля АО «НОКК»Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 17:0028.01.2021 17:0028.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829629Подведение итогов не позднее Оказание услуг про разработке программы производственного контроля АО «НОКК»Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг про разработке программы производственного контроля АО «НОКК»
Начальная цена
149 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
71.20
71.20
Документация лота
Кол-во:
Оказание услуг проведению производственного контроля АО «НОКК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829629Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг проведению производственного контроля АО «НОКК»Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 10:0011.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009829629Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг проведению производственного контроля АО «НОКК»Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 17:0028.01.2021 17:0028.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829629Подведение итогов не позднее Оказание услуг проведению производственного контроля АО «НОКК»Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг проведению производственного контроля АО «НОКК»
Начальная цена
155 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
71.20
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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