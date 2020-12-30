Определение исполнителя для оказания услуг по комплексной уборке и поддержанию в технически исправном состоянии cлужебных помещений в зданиях по адресу: г. Томск ул. Мичурина, 98/1; ул.Мичурина, 98 стр. 8; ул. К.Маркса, 83, а также прилегающей территории к зданию по адресу: г. Томск ул. Мичурина, 98/1

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009829593 Уникальный номер закупки Номер закупки КО-74/2020 Наименование закупки Определение исполнителя для оказания услуг по комплексной уборке и поддержанию в технически исправном состоянии cлужебных помещений в зданиях по адресу: г. Томск ул. Мичурина, 98/1; ул.Мичурина, 98 стр. 8; ул. К.Маркса, 83, а также прилегающей территории к зданию по адресу: г. Томск ул. Мичурина, 98/1 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК Юридический адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А, Почтовый адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А Контактный телефон +7 3822 90-22-40 Факс +7 3822 90-26-01 Адрес электронной почты zakupki@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Душкина Маргарита Сергеевна Место рассмотрения предложений г.Томск Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru