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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г

    Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 15:0011.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048776Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г.ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048776

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 09:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Извещение.docx

    Документация_запроса_предложений.docx

    Договор_подряда__по__результатам_тендера__02.2018.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 965 229-61-33

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Курбатов Игорь Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 15:00 GMT +311.01.2021 15:0011.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048776Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г.Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048776Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г.Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2021 10:0019.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048776Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г.Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048776Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г.Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воскресенск, ул. Кирова, д 3 стр. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    28.13.3

    Части насосов и компрессоров

    46.69.19.140

    Услуги по оптовой торговле насосным, компрессорным и холодильным оборудованием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г"

    Кол-во: 1

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