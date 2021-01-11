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Номер извещения
ГП048776
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 09:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 965 229-61-33
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курбатов Игорь Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 15:00 GMT +311.01.2021 15:0011.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048776Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г.Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048776Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г.Волгоград
Подведение итогов не позднее
19.01.2021 10:0019.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048776Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г.Волгоград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.01.202119.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048776Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г.Волгоград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (согласно ТЗ) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воскресенск, ул. Кирова, д 3 стр. 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
28.13.3
46.69.19.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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