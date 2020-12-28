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    Главная / Торги / закупка здания операторной модульного типа для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК" (КриоГЗС).

    закупка здания операторной модульного типа для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК" (КриоГЗС).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 22:0028.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048774Дата и время окончания срока приема заявок закупка здания операторной модульного типа для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК" (КриоГЗС).ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048774

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка здания операторной модульного типа для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК" (КриоГЗС).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 09:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048774_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 23520

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    tupikov.eb@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тупиков Евгений Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка здания операторной модульного типа для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК" (КриоГЗС).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 22:00 GMT +328.12.2020 22:0028.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048774Дата и время окончания срока приема заявок закупка здания операторной модульного типа для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК" (КриоГЗС).Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 10:0029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048774Дата и время вскрытия заявок закупка здания операторной модульного типа для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК" (КриоГЗС).Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 13:0031.12.2020 13:0031.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048774Подведение итогов не позднее закупка здания операторной модульного типа для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК" (КриоГЗС).Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 13:0031.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048774Подведение итогов не позднее закупка здания операторной модульного типа для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК" (КриоГЗС).Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка здания операторной модульного типа для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК" (КриоГЗС).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, МО «г. Набережные Челны», г. Набережные Челны, Промкомзона, между проездом №IV и проездом II.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - расчет в размере 100% (сто процентов) от стоимости, осуществляется Покупателем в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения Покупателем Товара и подписания сторонами товарной накладной/УПД. - в стоимость оборудования должна быть включена доставка и разгрузка в месте назначения, проведение ПНР. - в комплект поставки включить сертификаты на использованные материалы и паспорт изделия. - срок изготовления и поставки не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    25.11.10.000

    Здания сборные из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842827/name/601be0a56d9d94.48631053

    09.02.2021

    Техническое задание

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "здание операторной модульного типа, согласно технического задания"

    Кол-во: 1

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