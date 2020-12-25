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    Главная / Торги / Приобретение ППО и материалов для КриоГЗС (Набережные Челны)

    Приобретение ППО и материалов для КриоГЗС (Набережные Челны)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и материаловЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048775

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение ППО и материалов для КриоГЗС (Набережные Челны)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 09:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка_на_ЭТП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 516

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    maleva.ae@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малёва Алена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 14:00 GMT +325.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и материаловЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048775Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и материаловЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 21:5930.12.2020 21:5930.12.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048775Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и материаловЧелябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 21:5930.12.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048775Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и материаловЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара соответствует перечню в заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, МО «г. Набережные Челны», г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 98 (55.691995, 52.425041)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения Покупателем Товара и подписания сторонами товарной накладной/УПД. Поставка производится Поставщиком в течение 14 рабочих дней с момента подписания договора с правом досрочной поставки В стоимость Товара включена доставка и разгрузка Товара по адресу: Республика Татарстан, МО «г. Набережные Челны», г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 98 (55.691995, 52.425041)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    29.20.21.129

    Контейнеры специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    25.99.29.129

    Лопаты прочие

    28.29.22.110

    Огнетушители

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Заявка_на_ЭТП.xlsx

    22.12.2020

    Схема_проезда_до_КриоГЗС_Набережные_Челны.pdf

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер ТБО синий с крышкой без педали, объёмом 1,1 м3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Мусорный контейнер для замазученных отходов, V=0,5 м3 (цвет синий)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Биотуалет Прагма (1150*1150*2300 мм., бак 250 литров на 500 посещений, вытяжная труба, внутренняя задвижка, бумагодержатель, крючок для одежды, дужки для замка цвет синий) в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "УЗА-220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Стабилизатор напряжения АНС-30000/3-ЭМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Ящик для песка металлический, V=0,5 м3 красный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Пожарное конусное ведро"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Багор пожарный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Лопата совковая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Лопата штыковая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Лом пожарный легкий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Противопожарное полотно ПП-600 (1,5х2,0)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Закрытый пожарный щит (металлический) на стойках, без комплекта ЩП-В ГОСТ 12.4.009-83"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Огнетушитель ОП-100 АВСЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Огнетушитель ОП-4 (з) АВСЕ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Огнетушитель ОУ-8 (10) ВСЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Подставка под огнетушитель ОП-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Штанга буксировочная на стойках, цвет красный, L-3000мм"

    Кол-во: 1

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