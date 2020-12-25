Приобретение ППО и материалов для КриоГЗС (Набережные Челны)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчет в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения Покупателем Товара и подписания сторонами товарной накладной/УПД. Поставка производится Поставщиком в течение 14 рабочих дней с момента подписания договора с правом досрочной поставки В стоимость Товара включена доставка и разгрузка Товара по адресу: Республика Татарстан, МО «г. Набережные Челны», г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 98 (55.691995, 52.425041)