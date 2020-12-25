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Номер извещения
ГП048775
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение ППО и материалов для КриоГЗС (Набережные Челны)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 09:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 516
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
maleva.ae@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малёва Алена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования и материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 14:00 GMT +325.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и материаловЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048775Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и материаловЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 21:5930.12.2020 21:5930.12.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048775Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и материаловЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования и материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара соответствует перечню в заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, МО «г. Набережные Челны», г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 98 (55.691995, 52.425041)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
29.20.21.129
25.99.29.129
28.29.22.110
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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