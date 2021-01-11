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    Главная / Торги / Оказание услуг по сервисному обслуживанию автоматических систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

    Оказание услуг по сервисному обслуживанию автоматических систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831358Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию автоматических систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»ИвановоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009831358

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сервисному обслуживанию автоматических систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 13:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__ТО_ОПС_Иваново_.rar

    Протокол_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО

    Юридический адрес

    153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1

    Почтовый адрес

    153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1

    Контактный телефон

    +7 4932 33-51-81 доб. 109

    Факс

    +7 4932 33-52-12

    Адрес электронной почты

    zakupki@gpteiv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забродин Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Иваново

    Закупки и тендеры Ивановская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сервисному обслуживанию автоматических систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 11:00 GMT +311.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831358Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию автоматических систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»Иваново

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831358Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию автоматических систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»Иваново

    Подведение итогов не позднее

    30.01.2021 23:5930.01.2021 23:5930.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831358Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию автоматических систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»Иваново

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.01.202130.01.2021 23:5930.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831358Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию автоматических систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»Иваново

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сервисному обслуживанию автоматических систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

    Начальная цена

    289 872,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - БМК-10,84, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Герцена, д. 21б; - БМК-9,2, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Спортивная, д.1а; - БМК-1,2, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Фрунзе, д. 2а; - БМК-10,13, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Зарубина, д. 11б; - БМК-6,0, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Грибоедова, д. 3; - БМК-5,1, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Садовая, д.6; - БМК-1,35, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9; - БМК-0,9, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Ленина, д. 48а; - БМК-2,8, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Калинина, д. 2а; - БМК-2,0, Ивановская обл., Пучежский район, с. Илья-Высоково, ул. Центральная, д. 11; - БМК-12,0, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Калинина, д. 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: Безналичный расчёт. Условия оплаты: Срок оплаты оказанных услуг в течение ______ (_____________) календарных дней (в соответствии с предложением Участника, но не менее 10 (десяти) и не более 15 (пятнадцати) календарных дней).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО

    Адрес местонахождения

    153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1

    Классификатор ОКПД2

    84.25.11.120

    Услуги по обеспечению пожарной безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    84.25.1

    Деятельность по обеспечению пожарной безопасности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826309/name/5ffea2b6f0fa15.33148641

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обеспечению пожарной безопасности"

    Кол-во: 12.00000

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