Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- БМК-10,84, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Герцена, д. 21б; - БМК-9,2, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Спортивная, д.1а; - БМК-1,2, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Фрунзе, д. 2а; - БМК-10,13, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Зарубина, д. 11б; - БМК-6,0, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Грибоедова, д. 3; - БМК-5,1, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Садовая, д.6; - БМК-1,35, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9; - БМК-0,9, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Ленина, д. 48а; - БМК-2,8, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Калинина, д. 2а; - БМК-2,0, Ивановская обл., Пучежский район, с. Илья-Высоково, ул. Центральная, д. 11; - БМК-12,0, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Калинина, д. 15.Рассчитать логистику >