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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку Электродвигателей 4,5 кВт 1030 об/мин, Д-21 У1 220В, IM1001 возб.парал. S=60мин

    Запрос предложений на поставку Электродвигателей 4,5 кВт 1030 об/мин, Д-21 У1 220В, IM1001 возб.парал. S=60мин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 14:0011.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048772Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку Электродвигателей 4,5 кВт 1030 об/мин, Д-21 У1 220В, IM1001 возб.парал. S=60минКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048772

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку Электродвигателей 4,5 кВт 1030 об/мин, Д-21 У1 220В, IM1001 возб.парал. S=60мин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 09:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048772_second_parts_protocol.rtf

    Запрос_документов.pdf

    Запрос_на_поставку_Электродвигателей_4_5_кВт_1030_обмин__Д_21_У1_220В__IM1001_в.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-40 доб. 89118179428

    Факс

    +7 812 322-87-87

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Malygina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Малыгина Татьяна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку Электродвигателей 4,5 кВт 1030 об/мин, Д-21 У1 220В, IM1001 возб.парал. S=60мин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 14:00 GMT +311.01.2021 14:0011.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048772Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку Электродвигателей 4,5 кВт 1030 об/мин, Д-21 У1 220В, IM1001 возб.парал. S=60минКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 14:0011.01.2021 14:0011.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048772Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку Электродвигателей 4,5 кВт 1030 об/мин, Д-21 У1 220В, IM1001 возб.парал. S=60минКолпино

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2021 12:0031.03.2021 12:0031.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048772Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку Электродвигателей 4,5 кВт 1030 об/мин, Д-21 У1 220В, IM1001 возб.парал. S=60минКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202131.03.2021 12:0031.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048772Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку Электродвигателей 4,5 кВт 1030 об/мин, Д-21 У1 220В, IM1001 возб.парал. S=60минКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку Электродвигателей 4,5 кВт 1030 об/мин, Д-21 У1 220В, IM1001 возб.парал. S=60мин

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объёме заявки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, территория "Ижорские заводы", д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В КП обязательно указать срок поставки, условия оплаты, завод - производитель, гарантия 2 года, аналоги не рассматриваются. Доставка: Транспортом поставщика на склад покупателя, обязательное предоставление паспортов на двигатели. Отсрочка платежа 30-60 дней, рассматриваются и иные условия оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    27.11.23.000

    Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/881886/name/605d8be53fcec1.74722477

    26.03.2021

    Запрос_документов.pdf

    11.01.2021

    Запрос_на_поставку_Электродвигателей_4_5_кВт_1030_обмин__Д_21_У1_220В__IM1001_в.xlsx

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель 4,5 кВт 1030 об/мин, Д-21 У1 220В, IM1001 возб.парал. S=60мин"

    Кол-во: 4

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