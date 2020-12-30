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    Главная / Торги / Хлеб.

    Хлеб.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830759Дата и время окончания срока приема заявок Хлеб.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009830759

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Хлеб.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 11:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_1085.docx

    1085.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 535-32-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Георгий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Хлеб.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830759Дата и время окончания срока приема заявок Хлеб.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 11:0030.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009830759Дата и время вскрытия заявок Хлеб.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830759Подведение итогов не позднее Хлеб.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хлеб.

    Начальная цена

    554 085,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    10.71.11.100

    Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения

    Классификатор ОКВЭД2

    10.71.1

    Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826179/name/5ffe8765ce4d21.10918232

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения"

    Кол-во: 1.00000

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