Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- расчет в размере 100% (сто процентов) от стоимости, осуществляется Покупателем в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения Покупателем Товара и подписания сторонами товарной накладной/УПД. - в стоимость оборудования должна быть включена доставка и разгрузка в месте назначения, проведение ПНР. - в комплект поставки включить сертификаты на использованные материалы и паспорт изделия. - срок изготовления и поставки не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания договора.