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Номер извещения
ГП060047
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
право поставки профессионального технического моющего средства (ПТМС) для нужд ООО «Трансойл-сервис»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
23.12.2020 08:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»
Контактный телефон
+7 812 332-22-00
Факс
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Адрес электронной почты
maculevich.aa@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Мацулевич Антон Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка профессионального технического моющего средства (ПТМС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2021 15:30 GMT +322.01.2021 15:3022.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060047Дата и время окончания срока приема заявок Поставка профессионального технического моющего средства (ПТМС) Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2021 15:3022.01.2021 15:3022.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060047Дата и время вскрытия заявок Поставка профессионального технического моющего средства (ПТМС) Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка профессионального технического моющего средства (ПТМС)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
Все закупки и тендеры ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»
20.5
24.51.32
72.19
Документация лота
Кол-во: 17182
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