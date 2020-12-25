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Номер извещения
ГП048773
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки СПОВ по ТТ 135-2020 для проекта ВРУ АГХК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
22.12.2020 09:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2474
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
losik_a@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосик Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Настоящей процедурой ПАО "Криогенмаш" приглашает к участию в настоящем предварительном отборе потенциальных поставщиков и предлагает участникам подать технико-коммерческое предложение на поставку СПОВ (Cистемы предварительного охлаждения воздуха) по ТТ 135-2020. Настоящий предварительный отбор не является прямой конкурентной процедурой закупки, но по его итогам возможно предложение о заключении договора поставки СПОВ в адрес участника такого отбора.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048773Подведение итогов не позднее Настоящей процедурой ПАО "Криогенмаш" приглашает к участию в настоящем предварительном отборе потенциальных поставщиков и предлагает участникам подать технико-коммерческое предложение на поставку СПОВ (Cистемы предварительного охлаждения воздуха) по ТТ 135-2020. Настоящий предварительный отбор не является прямой конкурентной процедурой закупки, но по его итогам возможно предложение о заключении договора поставки СПОВ в адрес участника такого отбора.Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Настоящей процедурой ПАО "Криогенмаш" приглашает к участию в настоящем предварительном отборе потенциальных поставщиков и предлагает участникам подать технико-коммерческое предложение на поставку СПОВ (Cистемы предварительного охлаждения воздуха) по ТТ 135-2020. Настоящий предварительный отбор не является прямой конкурентной процедурой закупки, но по его итогам возможно предложение о заключении договора поставки СПОВ в адрес участника такого отбора.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
28.25
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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