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Номер извещения
32009829351
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку генератора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 08:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9
Почтовый адрес
173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9
Контактный телефон
8162224940
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@npkspp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гыржеу Андрей Георгиевич
Место рассмотрения предложений
Великий Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка генератора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 12:00 GMT +311.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829351Дата и время окончания срока приема заявок Поставка генератораВеликий Новгород
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 12:0011.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009829351Дата и время вскрытия заявок Поставка генератораВеликий Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка генератора
Начальная цена
582 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПК СПП
Все закупки и тендеры АО НПК СПП
Адрес местонахождения
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
27.11.26.000
27.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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