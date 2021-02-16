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Номер извещения
ГП048768
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2558/2020 Поставка булочек 30 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос коммерческих условий
Дата публикации
22.12.2020 08:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-39-25
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дядькина Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
2558/2020 Поставка булочек 30 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.02.2021 06:00 GMT +316.02.2021 06:0016.02.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048768Дата и время окончания срока приема заявок 2558/2020 Поставка булочек 30 г.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.02.2021 06:0016.02.2021 06:0016.02.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048768Дата и время вскрытия заявок 2558/2020 Поставка булочек 30 г.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.04.2021 21:5919.04.2021 21:5919.04.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048768Подведение итогов не позднее 2558/2020 Поставка булочек 30 г.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2558/2020 Поставка булочек 30 г.
Начальная цена
4 950 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Максимально 660 000 штук, без обязательств выбрать все количество.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
684005, Камчатский край, г. Елизово, ул. Звездная, 10/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УК Аэропорты Регионов
Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов
Адрес местонахождения
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
10.7
Документация лота
Кол-во:
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