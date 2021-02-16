Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Форма оплаты - безналичный расчет. 2. Отсрочка платежа - в случае исправления сопроводительных документов, покупатель вправе не производить оплату до предоставления исправленных товарных накладных. 3. Срок оплаты: Продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее, чем четырнадцать рабочих дней со дня фактической приемки таких товаров. Срок поставки - в течение одного дня с момента получения заявки от Стороны Договора