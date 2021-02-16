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    Главная / Торги / 2558/2020 Поставка булочек 30 г.

    2558/2020 Поставка булочек 30 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.02.2021 06:0016.02.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048768Дата и время окончания срока приема заявок 2558/2020 Поставка булочек 30 г.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048768

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    2558/2020 Поставка булочек 30 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос коммерческих условий

    Дата публикации

    22.12.2020 08:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1_Документация_о_закупке___2558_2020_МАПКЕ_Булочка_л_тная_30гр__2538861_v4_.DOC

    3_Решение_о_внесении_изменений_2558.docx

    Протокол_закупки___2558_2020_МАПКЕ_Булочка_л_тная_30гр__2633157_v2_.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 345-39-25

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дядькина Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    2558/2020 Поставка булочек 30 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.02.2021 06:00 GMT +316.02.2021 06:0016.02.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048768Дата и время окончания срока приема заявок 2558/2020 Поставка булочек 30 г.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.02.2021 06:0016.02.2021 06:0016.02.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048768Дата и время вскрытия заявок 2558/2020 Поставка булочек 30 г.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2021 21:5919.04.2021 21:5919.04.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048768Подведение итогов не позднее 2558/2020 Поставка булочек 30 г.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.202119.04.2021 21:5919.04.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048768Подведение итогов не позднее 2558/2020 Поставка булочек 30 г.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2558/2020 Поставка булочек 30 г.

    Начальная цена

    4 950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Максимально 660 000 штук, без обязательств выбрать все количество.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    684005, Камчатский край, г. Елизово, ул. Звездная, 10/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Форма оплаты - безналичный расчет. 2. Отсрочка платежа - в случае исправления сопроводительных документов, покупатель вправе не производить оплату до предоставления исправленных товарных накладных. 3. Срок оплаты: Продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее, чем четырнадцать рабочих дней со дня фактической приемки таких товаров. Срок поставки - в течение одного дня с момента получения заявки от Стороны Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УК Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Адрес местонахождения

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Классификатор ОКПД2

    10.7

    Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/866736/name/6048b5bd0f1431.20672335

    10.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Булочки 30 г."

    Кол-во:

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